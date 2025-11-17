La región lidera el crecimiento de asociados al sector turístico en octubre, con 12.525 afiliados más

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha liderado en octubre el crecimiento en números absolutos de afiliados al sector turístico de España, con 12.525 trabajadores más que hace un año, según los datos publicados este lunes por Turespaña. La comunidad andaluza ha sumado en el décimo mes del año 338.132, de los que 276.626 son asalariados, un 4,3% más, y 61.506 autónomos, una subida del 0,9%.

Según ha informado la delegación del Gobierno en una nota, en España el empleo turístico sigue ofreciendo cifras de crecimiento positivo. Las afiliaciones en este sector en octubre ha ascendido a 2.855.255, un incremento del 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Los afiliados vinculados a actividades turísticas han aumentado en términos absolutos en 96.854 trabajadores. En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para este mes ha crecido un 2,7% interanual, el empleo turístico ha supuesto el 13,2% del total de afiliados.

Además, en octubre la variación de los afiliados ha sido positiva en todas las ramas turísticas. Así, en hostelería se ha registrado un aumento de 49.020 afiliados, de los que 18.399 son en los servicios de alojamiento y 30.621 en los servicios de comidas y bebidas; mientras que en agencias de viajes se ha registrado un incremento de 1.691 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento ha sido de 46.143 trabajadores.

Asimismo, la cifra de asalariados en el sector turístico, una de las variables utilizadas por el Ministerio para evaluar la mejora en la calidad del empleo turístico, y que representa el 82,3% del total de trabajadores afiliados en dicho sector, ha aumentado un 4,1% en octubre respecto al mismo mes del año anterior. Por ramas de actividad, el empleo asalariado se ha incrementado tanto en agencias de viajes y operadores turísticos (2,4%) como en hostelería (3,2%), y dentro de ésta, ha aumentado un 5% en los servicios de alojamiento y un 2,7% en los servicios de comidas y bebidas.

En esta línea, el empleo autónomo en turismo, que representa el 17,7% del total de trabajadores afiliados, se ha incrementado en un 1%. En la actividad de hostelería se ha apreciado un ligero incremento del 0,4%, y en las agencias de viajes se ha observado un incremento interanual del 2,7% en el número de autónomos. En hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 67,1% del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados han aumentado en el décimo mes del año un 2,7% en tasa interanual.

Por último, en octubre el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos ha aumentado en todas las comunidades. En cifras absolutas, el mayor aumento se ha dado en Andalucía, mientras que en términos relativos el mayor aumento se ha dado en Baleares (8,9%), seguida de Andalucía (un 3,8%).