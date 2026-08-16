Registrado un seísmo de magnitud 3.1 con epicentro en Armilla (Granada)

Registrado un seísmo de magnitud 3.1 con epicentro en Armilla - IGN

GRANADA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Armilla (Granada) se ha sentido durante la madrugada de este domingo, sin constar daños personales, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Las mismas fuentes han señalado que se han recibido llamadas desde Granada capital, Las Gabias, La Zubia, Ogíjares y Armilla, y han pedido extremar la precaución y seguir los consejos de los servicios de emergencias para evitar riesgos.

El temblor se ha registrado a las 4.40 horas, con una profundidad de siete kilómetros, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El nuevo seísmo se ha producido un día después del terremoto de magnitud 5 y con epicentro en la localidad de Alhendín, que se dejó sentir ampliamente entre la población durante la madrugada de este sábado.