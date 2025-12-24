La rehabilitación del Mercado de Santiago, en Linares (Jaén), comenzará en la segunda quincena de enero

Reunión técnica sobre las obras de rehabilitación en el Mercado de Santiago. - AYUNTAMIENTO DE LINARES

LINARES (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

Las obras en el Mercado de Abastos de Santiago, de Linares (Jaén), comenzarán "en la segunda quincena de enero" con el objetivo de rehabilitar este edificio, que sufrió un derrumbe parcial en marzo de 2018 como consecuencia de un fuerte temporal que obligó a su desalojo y reubicación de los comerciantes.

Así lo ha indicado el concejal de Urbanismo, Antonio Garrido, tras la reciente reunión que ha mantenido con personal técnico del Ayuntamiento, la dirección facultativa y la constructora adjudicataria que se encargarán de la primera fase de esta actuación.

Con un presupuesto de tres millones de euros, está enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDIL). El cronograma analizado en este encuentro de trabajo incluye el comienzo de las obras en la segunda quincena de enero de 2026 y un plazo de ejecución de 26 meses.

Antes de ese inicio, la empresa constructora debe realizar los trámites para la apertura del centro de trabajo, así como la elaboración del plan de seguridad y salud y el plan de prevención de riesgos laborales.

Además de clarificar algunas cuestiones técnicas, las partes han mostrado su interés y compromiso por la obra, ya que es un proyecto arquitectónico de gran envergadura para la ciudad de Linares, según ha informado el Ayuntamiento.

"Tras su derrumbe parcial en marzo de 2018, la zona de ubicación del mercado ha ido sufriendo una degradación paulatina, que con el tiempo se ha ido acrecentando. Con esta actuación se espera un impacto económico, cultural, social y turístico", ha afirmado el edil.

En este sentido, ha subrayado que la rehabilitación del Mercado de Santiago es uno de los proyectos urbanísticos más importantes de Linares en los últimos años y pretende "revitalizar un espacio emblemático y devolverle su papel central en la vida económica y social de la ciudad".

El proyecto se centrará en consolidar la estructura ya existente del edificio y, al mismo tiempo, recuperar y cerrar la parte exterior, devolviéndole su integridad arquitectónica. Se quiere crear, igualmente, un espacio diáfano en su interior, en un diseño que combina respeto por el pasado y visión de futuro y que haga posible su aprovechamiento con usos expositivo, cultural y turístico.

El Mercado de Abastos de Santiago es un edificio de estilo historicista con influencia mudéjar. Fue diseñado y construido por el arquitecto municipal Francisco de Paula Casado y Gómez, entre 1903 y 1906, "dotándose a la ciudad de una infraestructura adecuada al vitalismo social de la época", según recoge la memoria justificativa dle proyecto, consultada por Europa Press.

El inmueble ha estado en uso y funcionamiento ininterrumpidamente y fue objeto de rehabilitación integral, entre los años 1991 y 1992, realizada por la Junta de Andalucía. La tarde del 11 de marzo de 2018, sobre las 15,30 horas, y en pleno temporal de fuertes lluvias y viento, se produjo el derrumbamiento integro de la cubierta sobre la planta del mercado, con empuje y derrumbe del muro lateral hacia la calle Velázquez.

Por ello, "y dado el gran valor arquitectónico, histórico, y emblemático del edificio para la historia de Linares", tras los trabajos de limpieza y desescombro, se estabilizaron los muros que quedaron en pie para, posteriormente, proceder a su rehabilitación. Una actuación que fue adjudicada en noviembre por algo más de tres millones de euros y que empezará a acometerse el próximo mes de enero.