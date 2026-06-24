'La Reina del Flow' agradece el apoyo del público en una gira con más de 120.000 entradas vendidas: "España no falla"

Imagen del concierto de 'La Reina del Flow' celebrado en Sevilla. - EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los artistas de 'La Reina del Flow' han agradecido el respaldo que el público español ha brindado a la exitosa serie colombiana desde su estreno y a la gira musical basada en la producción, que ya supera las 120.000 entradas vendidas. "Sabemos que España no falla", ha destacado el actor Carlos Torres, intérprete de Charly Flow, antes del concierto programado en Sevilla.

"Felices, felices, felices. Sabemos que España no falla, como decimos. Gracias por tanto cariño, por tanto amor", ha afirmado Torres en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha subrayado que el apoyo de los seguidores españoles se ha mantenido desde la primera temporada de la ficción.

El actor ha explicado que la gira nace precisamente como una forma de agradecer la acogida que la serie ha tenido fuera de Colombia. "Esta gira es precisamente para eso, para agradecerles tanto cariñio, tanto amor, para poder compartir con ellos, que disfruten, que hagan un recorrido por esta serie que les ha gustado tanto", ha señalado.

Asimismo, ha asegurado que para el elenco supone un orgullo llevar la producción por distintos países y representar a Colombia a través de una historia que ha conseguido conectar con espectadores de todo el mundo. "Para nosotros es un orgullo llevar la bandera de Colombia por todo el mundo", ha añadido.

Antes de su actuación en la capital andaluza, varios integrantes del reparto han destacado también la cercanía que perciben entre el público andaluz y el colombiano. El cantante Juan Manuel Restrepo (Pez Koi) ha señalado que en Andalucía se vive "una energía muy similar a la de Colombia y Latinoamérica", lo que les permite sentirse "en casa". "Cada persona lleva un arte, lleva un alma viva, un alma ardiente y conectamos muy bien con el público de acá, así que nos sentimos en casa", ha afirmado.

Por su parte, María José Vargas, que interpreta a la joven Yeimy Montoya, ha resaltado la entrega de los aficionados españoles y ha asegurado que durante su estancia en España ha podido comprobar el entusiasmo del público. "Hay demasiadas ganas de disfrutar", ha afirmado.

En la misma línea, Cris Vega, interpretado por Kevin Bury, ha destacado el carácter de los andaluces y la acogida recibida desde su llegada. "La gente tiene una vibra que no te puedo describir", ha señalado, mientras que Jay Torres, quien interpreta a Trejos, ha asegurado que afronta con ilusión su primer encuentro con el público sevillano.

"UNA MONTAÑA RUSA DE EMOCIONES"

Sobre el espectáculo, Juan Palau (Drama Key), ha adelantado que los asistentes encontrarán "mucha energía" y vivirán "una montaña rusa de emociones", con un recorrido por algunos de los momentos más recordados de la serie.

Según ha explicado, uno de los principales atractivos del concierto es trasladar al escenario una historia con nla que millones de espectadores han conectado durante años. "Lo más bonito es poder traer lo que han visto en la pantalla" y compartirlo directamente con los seguidores, ha indicado.

Los artistas han coincidido además en que el espectáculo servirá para agradecer personalmente el apoyo recibido durante todos estos años. "Van a recibir muchísimo amor, mucha energía, van a brincar, van a bailar, van a saltar", ha afirmado Drama Key.

Durante las declaraciones también han compartido algunas impresiones sobre la trayectoria de la serie. Aunque varios integrantes del elenco han señalado distintas temporadas como sus favoritas en función de su incorporación a la producción, todos han coincidido en destacar el impacto internacional de una ficción que continúa congregando a miles de seguidores años después de su estreno.

La gira de 'La Reina del Flow' continúa así su recorrido por España después de reunir a decenas de miles de espectadores, consolidando el fenómeno que la serie colombiana ha mantenido entre el público español desde su llegada a las pantallas.