Reivindican el papel de Guardias Civiles Solidarios en el hallazgo del desaparecido en Churriana de la Vega (Granada)

La asociación Guardias Civiles Solidarios (UAS-SAR) ha reivindicado su papel en el hallazgo el pasado 8 de agosto del cuerpo sin vida de un hombre desaparecido en Churriana de la Vega. - UAS-SAR

GRANADA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación Guardias Civiles Solidarios (UAS-SAR) ha reivindicado su papel en el hallazgo el pasado 8 de agosto del cuerpo sin vida de Jesús Cantero, el hombre con 66 años con Alzhéimer que permaneció desaparecido durante una semana y para cuya búsqueda hubo un importante dispositivo de búsqueda con cuerpos oficiales y voluntarios durante las jornadas del lunes y el martes, 10 y 11 de agosto.

Si bien el referido dispositivo especial de búsqueda en el que participaron cientos de personas terminó en los días señalados, a partir de aquel momento, y según informó el Ayuntamiento de Churriana de la Vega, comenzó una nueva fase con distintos protocolos y bajo la coordinación de la Benemérita.

Dede Guardias Civiles Solidarios han explicado a Europa Press ue el sábado 8 de agosto, un dispositivo formado por algo más de 20 personas y con tres zonas a batir dio con el cuerpo de Jesús, en una zona complicada cercana al Camino del Jueves. La alerta la dio un familiar y voluntario al percibir un olor extraño.

Tras una primera revisión de la zona donde no se encontró nada, pero se convocó a todo el grupo para que se reuniera en la zona y de esta manera realizar una batida más extensa. Finalmente, y según UAS-SAR, fue un miembro de la Federación Andaluza de Detección Deportiva el que informó de un cuerpo en estado de descomposición muy cerca de donde se buscaba. "La zona ya estaba siendo además fotografiada por completo con un dron de la UAS-SAR en una distancia de unos 900 metros de largo por 100 metros de ancho, con la idea de revisar posteriormente el material fotográfico", exponen.

La UAS-SAR barajaba tres localizaciones tras reunir datos de la desaparición, una de ella era la de los accesos al Camino del Jueves desde Granada y donde apareció el cadáver del desaparecido. En este mismo sentido señalan como la misma tarde, noche y madrugada de la desaparición la UAS-SAR, Protección Civil de Albolote fuera de servicio, Ayuntamiento de Churriana de la Vega y amigos con familiares realizaron un dispositivo móvil aportando perros y vehículos sin que diera ningún resultado, "pero allí se comenzó a trabajar sobre un mapa de búsqueda a la vez que se daban instrucciones a los voluntarios", subrayan.

Guardias Civiles Solidarios realza el hecho de que la unión entre asociaciones, Guardia Civil, Ayuntamiento y amigos y familiares fue las que, aunando recursos, medios, colaboración, y organización dieron con el paradero de Jesús y debiera de ser ejemplo para otras desapariciones similares.

Y añaden que, con esta son ya 202 las operaciones realizadas en la búsqueda de personas desaparecidas desde que en el año 2017 comenzaran a prestar este tipo de ayuda en desapariciones o emergencias.

La UAS-SAR de la Asociación Guardias Civiles Solidarios la forman agentes de la Guardia Civil que dedican su tiempo libre entre otras cuestiones a apoyar o desplegar dispositivos de búsqueda, así el día de los hechos tres agentes organizaban a los pocos voluntarios con los que contaban llevándolos hasta el lugar del hallazgo.