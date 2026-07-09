Renuncia la gerente del Servicio Andaluz de Salud, un "cambio que estaba previsto y pactado"

Archivo - Catalina García con Valle García. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valme García, (Córdoba, 1975), ha presentado su renuncia al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; un "cambio que estaba previsto y pactado". Fuentes de la Consejería ha confirmado así la renuncia de Valle García, adelantada por la SER.

Valle García fue nombrada en diciembre de 2023 cuando era directora gerente en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Sustituyó a Diego Vargas. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba (UCO) desde 1998, hizo la residencia en el Hospital Universitario Reina Sofía y es especialista en Aparato Digestivo desde 2003.

La ya ex directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus antecesores en el cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, han comparecido como investigados en las diligencias previas por la contratación administrativa de emergencias en el SAS en la pospandemia del coronavirus.

La directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, se personó en el juzgado "con abogado propio" para "defenderse" de la querella presentada por los diputados del grupo socialista en el Parlamento andaluz por "posibles irregularidades" en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021, que admitió a trámite el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.