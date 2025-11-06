Una réplica de la escultura 'Niño con perro' "perpetúa el recuerdo" de Constantino Unghetti en Jaén

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha homenajeado este jueves al escultor Constantino Unghetti Álamo con motivo del centenario de su nacimiento. Durante la ceremonia, se ha descubierto una réplica de la escultura 'Niño con Perro', instalada en una plaza ubicada en la calle San Juan de la Cruz, cercana al lugar donde tuvo su taller durante décadas.

El acto ha contado con el alcalde, Julio Millán; la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, María Espejo, así como otros miembros de la Corporación local, representantes institucionales, familiares, amigos y vecinos, que han querido reconocer la trayectoria de uno de los creadores más destacados del panorama artístico provincial del siglo XX.

Formado en Bellas Artes y afincado en Jaén desde los años 50, Constantino Unghetti (Castellar, 1923-Málaga, 2015) ) desarrolló una intensa labor como escultor, restaurador y colaborador del Instituto de Estudios Giennenses. Entre sus obras más conocidas figuran el Cristo Yacente de la Basílica de San Ildefonso, el Monumento al maestro Cebrián ahora junto al CamaríN, el dedicado a los Donantes de Sangre y diversas esculturas públicas y religiosas repartidas por el territorio jiennense.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado que este acto simboliza "el testimonio del paso por esta ciudad de uno de tantos hombres que la han engrandecido con su trabajo". "La huella de Unghetti "impregna nuestro arte sacro y nuestras iglesias, pero también las calles de esta ciudad viva y palpitante", ha afirmado.

En este sentido, ha aludido a obras del propio escultor en la misma carretera de Madrid o el casco antiguo, con su obra más emotiva 'Niño con Perro', "que abre al visitante el centro histórico por la puerta grande de San Bartolomé". Al hilo, ha señalado que este casco antiguo no lo sería, "sin la presencia de este 'golfillo' de Constantino".

Millán ha recalcado que este acto se ha llevado a cabo "gracias al recuerdo que atesora y se encarga de difundir su familia y, en particular su hija Paz, que es guardiana de su legado y que nos ha abierto los ojos para que así compartamos con ella la grandeza de su padre". Igualmente, ha agradecido también el trabajo del área de Mantenimiento Urbano para la colocación de la escultura.

IDENTIDAD

La concejala de Cultura ha resaltado "el compromiso del Ayuntamiento con la preservación de la memoria de quienes han contribuido al desarrollo artístico" de la ciudad. "Constantino Unghetti forma parte de la identidad cultural de Jaén; su talento y su dedicación siguen inspirando a nuevas generaciones de artistas y amantes del patrimonio", ha añadido.

Espejo ha apuntado que la colocación de 'Niño con Perro' en este espacio urbano "pretende acercar su obra a la ciudadanía y mantener viva la memoria de un artista que dedicó su vida a ensalzar el patrimonio cultural de Jaén".

"Queremos expresar nuestro reconocimiento a su trayectoria precisamente en el barrio donde tenía su taller para acercar su obra a la gente y hacerla accesible a las generaciones futuras", ha explicado, no sin agradecer "a su familia, a las instituciones y a las personas que han hecho posible este proyecto de reafirmar el compromiso de esta ciudad con la cultura y la conservación de su patrimonio".

UN HOMBRE TÍMIDO Y SENCILLO

Por su parte, Paz Unghetti ha recordado la figura de su padre como la de "un hombre muy tímido y sencillo". Con motivo del centenario de su nacimiento, según ha indicado, se propuso impulsar una serie de actos conmemorativos para rendirle homenaje.

"Dado que él era de esa forma de ser, me encargué de que llegara el momento en que se hicieran varios actos. Ya hubo algunos en 2023 y este es el último, porque, por una serie de circunstancias, se produjeron algunas demoras", ha comentado.

Unghetti ha expresado su satisfacción por el lugar elegido para esta última celebración: "Estoy encantada porque, además, el lugar es idóneo. Aquí tenía mi padre su estudio; vivimos y trabajamos aquí durante 55 años. Toda una vida dedicada a realizar sus grandes esculturas, aquellas piezas de hasta diez toneladas que se descargaban en este mismo espacio y se trabajaban dentro del taller", ha señalado.

En este acto también ha intervenido José María Capitán, del Instituto de Estudios Giennenses, quien ha hecho una semblanza de Unghetti y ha tenido palabras para el trabajo de preservación de su memoria de su hija Paz. Ha finalizado con la interpretación de los himnos institucionales por la Banda Municipal de Música de Jaén.