Representantes de la comunidad latinoamericana de Granada se suman al equipo de campaña del PP

Representantes de la comunidad latinoamericana de Granada se han sumado al equipo de campaña del Partido Popular para aportar su experiencia y sus propuestas al proyecto de los 'populares'. - PP GRANADA

GRANADA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la comunidad latinoamericana de Granada se han sumado al equipo de campaña del Partido Popular para aportar su experiencia y sus propuestas al proyecto que encabeza Alberto Núñez Feijóo ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha dado a conocer la candidata número cuatro al Congreso de los Diputados y portavoz del equipo de campaña, María Merinda Sádaba, tras mantener un encuentro con representantes de asociaciones y comunidades procedentes de países como Venezuela, Chile o Ecuador asentadas en la provincia granadina.

Sádaba ha valorado su disposición a implicarse en el futuro de Granada y de España. "Son personas que trabajan, emprenden, forman familias y contribuyen cada día a nuestra tierra. Quieren participar, aportar sus ideas y ser protagonistas del futuro que compartimos. Para nosotros es una satisfacción contar con su compromiso", ha afirmado.

La candidata 'popular' ha señalado que el encuentro ha permitido conocer sus preocupaciones y propuestas, así como compartir la importancia de preservar la libertad, la convivencia y el respeto a las instituciones.

"Ha sido una reunión enriquecedora y necesaria. Hemos escuchado a personas con experiencias distintas, pero con una voluntad común: construir una sociedad donde haya oportunidades, se respeten los derechos y nadie tenga miedo a expresar lo que piensa", ha valorado.

La portavoz de campaña ha destacado especialmente las reflexiones de los representantes de la comunidad venezolana sobre el deterioro institucional vivido en su país de origen. "Quienes han visto debilitarse las instituciones y perderse libertades tienen una experiencia que merece ser escuchada. Sus advertencias nos recuerdan que la democracia exige compromiso, controles al poder y respeto a quienes discrepan", señalan.

En este sentido, Sádaba ha defendido que "ningún Gobierno puede situarse por encima de las instituciones ni confundir el interés de un partido con el interés de un país". "Al Gobierno de Sánchez le exigimos transparencia, rendición de cuentas y respeto a los contrapesos democráticos. La libertad y la igualdad ante la ley deben estar siempre por encima de la conveniencia de quien ocupa el poder", ha afirmado.

Frente a ello, ha reivindicado el proyecto de Feijóo para "devolver la decencia al Gobierno de España y centrar la política en las necesidades de los ciudadanos". "Queremos sumar a quienes desean una nueva etapa de seriedad, confianza y oportunidades. Personas de distintos orígenes que comparten su presente en Granada y quieren contribuir a un futuro mejor".

"EVITAR QUE SE COMETAN LOS MISMOS ERRORES"

Por su parte, Jorly Suárez, representante de la comunidad venezolana en Granada, ha valorado "la disposición al diálogo del Partido Popular ante las demandas y propuestas planteadas por los colectivos latinoamericanos".

Suárez ha explicado que muchas de las personas procedentes de Venezuela consideran importante compartir las lecciones aprendidas tras haber vivido procesos de deterioro institucional en su país.

"Sentimos que venimos del futuro porque ya hemos vivido situaciones que nunca pensamos que podrían producirse. Queremos aportar nuestra experiencia para ayudar a evitar que se repitan los mismos errores", ha expuesto.

Asimismo, ha expresado su preocupación por "determinadas dinámicas políticas que pueden debilitar la confianza ciudadana en las instituciones" y ha defendido la necesidad de reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la independencia institucional y la pluralidad informativa.

"Sabemos que España es una democracia consolidada y forma parte de Europa, pero creemos que es fundamental permanecer vigilantes y seguir defendiendo los principios de libertad y democracia que compartimos", ha señalado.

Por su parte, Sádaba ha concluido reafirmando el compromiso de mantener abierto el diálogo con las asociaciones latinoamericanas de la provincia. "Son muchos los lazos que nos unen y mucho lo que podemos hacer juntos. Por fin tenemos la oportunidad de abrir una nueva etapa con Feijóo y queremos hacerlo escuchando y sumando a quienes desean contribuir a ella", ha dicho.