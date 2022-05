Repullo (PP) valora el trabajo con empresarios del Guadiato "aunando esfuerzos por el desarrollo comarcal"

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número tres del PP de Córdoba en las elecciones andaluzas del 19 de junio, Antonio Repullo, ha afirmado este martes que desde su partido trabajan con los empresarios del Guadiato "aunando esfuerzos por el desarrollo de la comarca".

Repullo, junto a la candidata número seis por Córdoba, Montserrat Paz, y el presidente del PP de Peñarroya-Pueblonuevo, José Manuel Medina, se han reunido con empresarios de la comarca del Guadiato para dar a conocer el trabajo que se ha realizado por la Junta de Andalucía durante la legislatura y "trabajar en las líneas de actuación que quieren desarrollar a medio plazo para lograr el necesario progreso de esta comarca".

"Estas líneas de actuación pivotan sobre tres ejes", según han manifestado los candidatos. En primer lugar han apuntado a "lograr de una vez que el Gobierno de España atienda la necesidad de infraestructura de agua y luz", de modo que "como solución transitoria para mejorar la calidad del suministro y posibilitar la implantación de proyectos industriales en la zona norte, desde la Junta se ha solicitado la transformación de 400/132 KV en la subestación de Llerena a Red Eléctrica y a Endesa la repotenciación de la línea de 66 a 132 Kv que va desde Llerena-Peñarroya-Pozoblanco".

"Pero esto no es suficiente", ha señalado Repullo, quien ha mostrado una vez más su "compromiso para seguir trabajando y lograr la infraestructura eléctrica necesaria y definitiva que el Ministerio ha negado y a la que no se puede renunciar para que la zona norte de Córdoba no se quede a oscuras, permita crecer a las industrias instaladas y atraer nuevos proyectos que generen más puestos de trabajo".

Al respecto, ha destacado que "la Junta de Andalucía ha cumplido con la comarca, desarrollando el proyecto de La Colada y Sierra Boyera, mientras que el Gobierno de España ha dejado una vez más en la estacada al conjunto de los vecinos y a quienes se dedican a la agricultura y la ganadería en la zona, porque se ha negado a incluir el trasvase de Puente Nuevo a Sierra Boyera en el Plan Nacional contra la Sequía".

En segundo lugar, han citado "la creación de empleo y oportunidades para los jóvenes, ligada al crecimiento de las empresas que ya están implantadas en la comarca, que generan puestos de trabajo cualificados".

"FUTURO EN LOS PUEBLOS"

"Necesitamos ver que podemos tener futuro en nuestros pueblos, y para eso es fundamental que el sistema educativo continúe ampliando la formación que demandan las empresas", ha declarado Paz, quien ha destacado "la importante inversión realizada en la zona para la cualificación profesional y mejora de la empleabilidad de los vecinos del Guadiato, que se ha desarrollado a través de la Mancomunidad de municipios y ayuntamientos como el de Peñarroya".

Así, ha comentado que "se han aprobado medidas importantes para aliviar las economías de las familias como la bajada de impuestos, que han venido acompañadas de una estrategia especialmente diseñada para frenar la despoblación".

En la comarca del Guadiato, siete de sus municipios --Belmez, Espiel, La Granjuela, Obejo, Valsequillo, Villanueva del Rey y Villaharta-- cuentan con una deducción específica por nacimiento, adopción o acogimiento de hijos de 400 euros en el IRPF y un tipo reducido en el Itpajd por adquisición de inmuebles que radiquen en ellos, ha expuesto.

El tercer eje de este plan, "el de la eliminación de trabas, la simplificación de trámites y la agilización para autónomos y empresas". Medina se ha referido a que "es una estrategia que incluye a todos, desde el empresario individual con interés en emprender, hasta a las grandes empresas innovadoras implantadas en la comarca, como Cunext".

De este modo, "la entrada de estos grandes proyectos empresariales en la unidad aceleradora supone un hito en la transformación del Guadiato", ha señalado Repullo, quien ha agregado que "estas empresas prevén generar un importantísimo volumen de puestos de trabajo en la zona".

"EL CAMBIO SE CONSOLIDE"

Los candidatos han compartido con los asistentes "la necesidad de que este cambio que comienza a notarse en la comarca se consolide". "Eran muchos los proyectos bloqueados por anteriores gobiernos, y no hemos parado de trabajar para mejorar las condiciones de vida de los vecinos del Guadiato", han defendido.

Repullo ha manifestado que "esta comarca necesita del apoyo de todas las administraciones para su transformación y tan solo el gobierno de Juanma Moreno ha sido sensible a sus necesidades, olvidada durante años por el Gobierno de Sánchez".