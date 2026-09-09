Rescatada una mujer tras caer en una arqueta de la autovía A-44 en Motril (Granada)

Archivo - Agente de Tráfico de la Guardia Civil. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MOTRIL (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Motril (Granada) y de Bomberos han rescatado a una mujer que cayó en una arqueta de la A-44 tras sufrir una avería en su vehículo y transitar por el arcén en busca del punto kilométrico para informar de su localización al seguro.

Los agentes circulaban por la autovía en servicio de vigilancia de la seguridad vial en horario nocturno cuando observaron cómo un peatón junto a un vehículo averiado en el arcén le solicitaba auxilio gesticulando con los brazos.

Una vez parados en el lugar, esta persona les explicó que se le había averiado el vehículo y que junto con su esposa había transitado unos metros por el arcén en busca de la localización del punto kilométrico para informar a la compañía de asistencia en viaje, cuando la mujer, que caminaba tras él, cayó accidentalmente en una arqueta de unos 3 metros de profundidad.

Inmediatamente se activaron los servicios sanitarios y de bomberos que junto a los agentes de la Guardia Civil pudieron realizar exitosamente. La mujer fue evacuada al Hospital de Traumatología de Granada con pronóstico reservado.