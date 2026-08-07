Rescatados dos adultos y un niño pequeño atrapados en un coche suspendido tras caer 20 metros en Soportújar (Granada)

Momento en el que un guardia civil rescata a un niño de cuatro años que estaba en el interior de un coche suspendido entre la vegetación tras caer por un terraplén de 20 metros en Soportújar.- GUARDIA CIVIL

GRANADA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido en la madrugada de este viernes en el rescate de los tres ocupantes de un vehículo, dos adultos y un niño de cuatro años, que se había precipitado por un terraplén de unos 20 metros en la localidad granadina de Soportújar y había quedado suspendido entre la vegetación.

Según señala el cuerpo en un comunicado, la actuación comenzó sobre las 05,15 horas, después de que la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil de Granada recibiera un aviso urgente del 112 alertando del vuelco de un turismo en las proximidades de la calle Alta de Soportújar, con varias personas atrapadas en su interior.

Una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Órgiva se desplazó hasta el lugar, donde la búsqueda del vehículo resultó especialmente compleja debido al fuerte desnivel del terreno, la oscuridad y la abundante vegetación existente en la zona. Finalmente, con la colaboración de un vecino que había escuchado el impacto, los agentes consiguieron localizar el turismo.

Los guardias civiles comprobaron entonces la extrema peligrosidad de la situación: el vehículo había caído aproximadamente 20 metros y había quedado suspendido entre zarzas y dos álamos jóvenes, que eran los que impedían que continuara precipitándose por el desnivel.

Desde el exterior, los agentes intentaron contactar con los ocupantes y escucharon la voz de una mujer y el llanto de un niño. La mujer informó a los agentes de que se encontraba en el interior junto a su hijo de cuatro años y que su pareja permanecía inconsciente.

INTERVENCIÓN INMEDIATA EN CONDICIONES DE ESPECIAL RIESGO

Ante la situación y con el objetivo de proteger la vida de los ocupantes, uno de los agentes decidió acceder hasta el vehículo, pese a la inestabilidad de su posición y a las dificultades que presentaba el terreno.

La deformación del bastidor y de las puertas impedía abrir el turismo con normalidad. El guardia civil se encaramó sobre el vehículo y, tras advertir a sus ocupantes para que se protegieran, fracturó el cristal de una de las puertas utilizando el dispositivo que portaba, retirando posteriormente los restos de vidrio para crear una vía de salida segura.

Gracias a esta actuación, y con la colaboración de la madre desde el interior, el agente consiguió extraer en primer lugar al niño de cuatro años. Una vez fuera del vehículo, el menor fue inmediatamente puesto a salvo y quedó bajo la protección de la otra componente de la patrulla.

Después, el agente regresó hasta el vehículo para auxiliar a la madre. Encaramado sobre el bastidor del techo y guiando en todo momento los movimientos de la mujer, consiguió extraerla del habitáculo tras realizar diferentes maniobras en unas condiciones especialmente difíciles. Madre e hijo pudieron así ser puestos a salvo antes de la llegada de los servicios de emergencia.

LOS AGENTES PERMANECIERON JUNTO AL OCUPANTE INCONSCIENTE

Una vez asegurados la mujer y el menor, todavía permanecía en el interior del turismo un hombre de 36 años que se encontraba inconsciente.

El agente volvió a introducirse en el habitáculo para comprobar su estado. Pese a la dificultad para acceder hasta él, pudo verificar que respiraba y que reaccionaba de manera leve cuando era llamado por su nombre, además de comprobar que su posición no presentaba en ese momento riesgo aparente de atragantamiento.

Sobre las 06,15 horas llegaron al lugar efectivos sanitarios y dos dotaciones de bomberos, que iniciaron las labores técnicas necesarias para liberar al tercer ocupante. Debido a la deformación del vehículo fue necesario utilizar herramientas hidráulicas para cortar la puerta y permitir su extracción.

En el dispositivo participaron posteriormente otra del Puesto de Órgiva y componentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Motril, que colaboraron con los bomberos en la evacuación del herido.

Las especiales características del terreno impedían que la ambulancia pudiera acceder directamente al lugar del accidente, por lo que el hombre tuvo que ser trasladado entre los servicios de emergencia y los agentes durante unos 300 metros hasta el punto donde se encontraba el vehículo sanitario.

Los tres ocupantes fueron finalmente trasladados a un centro médico de Órgiva en una actuación que ha puesto de manifiesto la capacidad de respuesta inmediata de las patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil.