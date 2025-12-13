Rescatados un matrimonio octogenario, su hijo y su cuidadora de un incendio en Montilla (Córdoba)

Archivo - Guardia Civil del Puesto Principal de Montilla. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MONTILLA (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de Montilla (Córdoba) ha rescatado a un matrimonio octogenario y a su cuidadora que se encontraban dentro de la vivienda, así como al hijo del matrimonio, que había intentado entrar para ayudar a sus padres. Tras la evacuación, el matrimonio y la cuidadora han sido trasladados al Hospital de Montilla.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, el Puesto de la Guardia Civil recibió, a través de un aviso de la central COS de la Comandancia de Córdoba, la alerta de un incendio en un domicilio de la localidad.

Tras recibir la notificación, una patrulla de la Guardia Civil, que se encontraba de servicio de Seguridad Ciudadana en el casco urbano, se desplazó al lugar. A su llegada, varios vecinos les informaron de que en la vivienda se encontraban un matrimonio octogenario y su cuidadora.

A pesar de la peligrosidad de la situación, con parte del domicilio en llamas y una "gran" cantidad de humo que dificultaba la respiración y reducía la visibilidad, los agentes accedieron al interior para evacuar a todas las personas presentes.

Gracias a su intervención, se logró rescatar a las tres personas que se encontraban en la vivienda, así como al hijo del matrimonio, que había intentado entrar para ayudar a sus padres. Tras la evacuación, tanto el matrimonio como la cuidadora fueron trasladados al Hospital de Montilla.