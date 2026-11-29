SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en tiempo real los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre en Andalucía. A medida que avance el escrutinio, consulta el porcentaje escrutado, la participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso, con la comparación respecto a 2023.

Andalucía elige 60 diputados al Congreso, uno menos que en 2023. Cádiz pasa de nueve a ocho escaños. Sevilla, con 12, y Málaga, con 11, siguen siendo las circunscripciones que más diputados aportan.

CÓMO VOTÓ ANDALUCÍA EN 2023

El PP fue la fuerza más votada en Andalucía el 23 de julio de 2023 y obtuvo 25 diputados. El PSOE consiguió 21 escaños, Vox nueve y Sumar seis.