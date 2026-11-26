Archivo - Bomberos de la Diputación de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha anunciado que a partir del próximo sábado, coincidiendo con la apertura de la estación de Sierra Nevada, un total de cinco bomberos por turno prestarán su servicio diario en el retén de las instalaciones invernales. En total, a este parque se le asignan 25 profesionales para la planificación en los correspondientes turnos de 24 horas presenciales.

Los cinco efectivos que trabajarán cada día en la estación serán cuatro bomberos y un Jefe de Dotación, durante toda la temporada de esquí, para lo que la institución provincial, a través de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios, ha previsto la dotación económica necesaria para prestar el servicio mediante la reorganización del personal y el nombramiento de funcionarios interinos que contará con la implicación de más de 110 bomberos y personal técnico.

Los medios materiales de los que está dotado el centro son una Bomba Urbana Ligera para la extinción de incendios dotada de sistema de rescate e intervenciones para accidentes de tráfico, una Bomba Forestal Pesada para apoyo que tiene incorporada una pala quitanieves, dos Unidades de Transporte Personal, material de comunicaciones con conexión en sala de coordinación, así como equipos autónomos de respiración, y herramientas de iluminación y protección personal.

Para garantizar el funcionamiento de las instalaciones del parque, la Diputación ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Monachil con el fin de garantizar la prestación de suministros y mantenimiento obligados, según un acuerdo firmado entre ambas partes.