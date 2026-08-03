Retirada la pintada de la estatua de Maimónides en el centro de Córdoba sin daños al monumento

La estatua de Maimónides, localizada en la plaza de Tiberíades, en pleno casco histórico de Córdoba, tras las labores de limpieza de la pintada por Sadeco. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha retirado la mañana de este lunes la pintada con la que amaneció el pasado sábado la estatua de Maimónides, localizada en la plaza de Tiberíades, en pleno casco histórico de la ciudad. Los trabajos, realizados por el servicio especializado en este tipo de tareas, han garantizado que dicha estatua, de gran valor patrimonial, presente un óptimo estado de conservación.

Al respecto, Francisco Flores, integrante de dicho servicio de retirada de pintadas, ha indicado que el trabajo ha sido "minucioso, dado que el principal objetivo era que la estatua estuviera limpia sin resultar dañada". Así, Flores ha señalado que se ha usado un decapante traslúcido en la zona del pedestal, que ha sido la afectada por el grafitti, "pero lo hemos ido probando poco a poco para tener la certeza de que no dañaba la piedra".

Una vez eliminada la mayor parte de la pintura, "hemos insistido con un quitasombras para que la retirada fuera total", ha apuntado el técnico especialista de Sadeco, quien ha afirmado que "aunque la retirada ha requerido de mucho cuidado, el material que han usado no es demasiado fuerte, por lo que el producto no ha penetrado mucho en la piedra y por ello ha sido más fácil su eliminación".

Mientras, el presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha manifestado que entre las labores prioritarias de la empresa para este lunes figuraba la retirada de esta pintura, "un acto vandálico que insisto en condenar, tanto por la agresión al patrimonio que supone como por el mensaje de odio que representaba el grafitti en sí".

En este sentido, Ruiz Madruga ha agradecido al servicio "su gran trabajo en la retirada de pintadas que se localizan en la ciudad, una labor que en este caso, al tratarse de un espacio patrimonial, es aún más complicada".

Desde la puesta en marcha de este servicio en octubre de 2025, se ha actuado en una media de unos 400 metros cuadrados de superficie cada mes. Este dispositivo forma parte de la Estrategia Distritos Sostenibles de Sadeco y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos, mantener la ciudad limpia y proteger el patrimonio público frente al impacto visual y la percepción negativa que generan las pintadas.

TRASLADO A LA POLICÍA NACIONAL

Entretanto, la alcaldesa accidental, Cintia Bustos, condenó el sábado en nombre de todo el gobierno municipal los daños sufridos por la base de la escultura a Maimónides de la Judería, al tiempo que calificó los hechos de "agresión al patrimonio" y lamentó la "extrema gravedad del mensaje de odio que representa la pintada que se ha localizado".

La Policía Local de Córdoba, que ha realizado un atestado inicial en el que se recogen los daños ocasionados, ha dado traslado del asunto al Cuerpo Nacional de Policía, competente para la investigación de delitos contra el patrimonio.

Al respecto, la alcaldesa accidental expresó que confía en que "las pesquisas puedan saldarse con la identificación de la persona o personas responsables a la mayor brevedad posible".

Con todo, Bustos puso de relieve que "afortunadamente este tipo de comportamientos absolutamente deleznables son anecdóticos en la ciudad", de modo que destacó "el inmenso respeto y cuidado que demuestran los cordobeses por el patrimonio monumental, cultural, histórico y artístico; incluso cuando se producen grandes concentraciones de personas o celebraciones masivas". "Es una pena que las acciones de uno o unos pocos vengan a distorsionar la realidad de la ciudad", sentenció.

Por ello, la edil resaltó la labor que ha realizado el gobierno municipal que encabeza José María Bellido con normativas que impulsan la seguridad ciudadana y la protección de los bienes inmuebles de titularidad pública, destacando la aprobación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, sobre la que la Policía Local desarrolla una campaña informativa y de sensibilización durante toda la temporada estival, previa a la fase de imposición de sanciones.