Reyes (PSOE) lamenta que "la alianza" de PP y Cs con los independentistas "dé al traste" con los PGE "más sociales"

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha lamentado que "la alianza" del PP y Ciudadanos con los independentistas catalanes "haya dado al traste" con los presupuestos "más sociales de los últimos siete años" y con los 204 millones de euros de inversión que iba a recibir la provincia de Jaén.

"Hoy no pierde el PSOE, ni Pedro Sánchez, ni el Gobierno. Hoy han perdido millones de españoles y españolas", ha dicho Reyes, que, a través de un comunicado, ha subrayado que resulta "muy revelador" ver "las derechas españolas y los separatistas de Cataluña votando mano a mano, de manera coordinada, en contra de unos presupuestos que venían a mejorar la vida de la gente".

Reyes ha indicado que la devolución de los Presupuestos del Estado "también desmonta la gran mentira sobre la que cabalgaban PP y Ciudadanos" y que no es otra que las supuestas cesiones del Gobierno a los independentistas. "No hay Presupuestos, precisamente porque no hay cesiones. No hay Presupuestos, porque el Gobierno socialista ha cumplido su palabra de transitar únicamente por los caminos de la ley y de la Constitución Española. La falacia del PP y de Ciudadanos se ha venido abajo", ha señalado Reyes.

El responsable socialista ha reprochado que "a la hora de la verdad, los únicos que se han unido han sido PP, Ciudadanos, Esquerra Republicana de Cataluña y PDCAT", que han sumado sus votos "para bloquear unos presupuestos que contemplaban una España mejor".

Para el dirigente socialista, "derechistas españoles y separatistas catalanes han coincidido en anteponer sus intereses particulares a los intereses generales de la ciudadanía" y con su voto, "han rechazado la España del aumento de las becas, de la recuperación del subsidio para desempleados mayores de 52 años, de la mayor financiación de la Ley de Dependencia, de los 220 millones contra la violencia de género o del aumento del permiso de paternidad a ocho semanas".