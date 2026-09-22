Los del Río, Juanini, The Storm y Miguel Villanueva, entre los galardonados por la SGAE con las Llaves de Autores 2026

Foto de familia de los homenajeados. - SGAE

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha entregado en el Instituto Andaluz del Flamenco la Llave de la Casa de los Autores a siete creadores andaluces que este 2026 cumplen 50 años como miembros de la entidad. Los compositores y letristas Antonio Romero Monge (Sevilla, 1948) y Rafael Ruiz Perdigones (Sevilla, 1947), Los del Río; Juan Alejandre Márquez, Juanini (Huelva, 1948, compositor, ex miembro de Los Marismeños); los hermanos Diego Ruiz Geniz (Sevilla, 1954) y Ángel Ruiz Geniz (Sevilla, 1954), fundadores de la banda The Storm; y Miguel Villanueva Iradi (1950, Cádiz, autor e investigador del Carnaval) son los socios que han recibido este martes en Sevilla esta distinción. Además, se ha reconocido, a título póstumo, a la cineasta y directora teatral cordobesa Josefina Molina Reig (Córdoba, 1936).

De este modo, SGAE desea agradecerles su talento creativo y su aportación al patrimonio cultural del país a lo largo de sus extensas trayectorias profesionales. Según ha señalado la sociedad en una nota de prensa, el acto ha sido conducido por la secretaria general de SGAE, Marta Beca, a quien ha acompañado en la entrega de los reconocimientos el presidente de la entidad, Antonio Onetti.

El presidente del Consejo Territorial de SGAE Andalucía, José Ignacio Lapido, ha sido el encargado de leer las semblanzas de los homenajeados. Además, el director territorial de SGAE, José Lucas Chaves, ha estado presente en este reconocimiento.

"Este acto de las bodas de oro de los autores es especial y entrañable para todos los que formamos parte de la Sociedad General de Autores, ya que celebramos vuestros 50 años de pertenencia a esta casa", ha apuntado la secretaria general de SGAE, Marta Beca. "Y por ello, con estas llaves, os damos las gracias por compartir vuestro talento y por darnos la confianza para proteger vuestra herramienta más valiosa, vuestras creaciones", ha recalcado.

El presidente del Consejo Territorial de SGAE Andalucía, José Ignacio Lapido, por su parte, rememoró los principales hitos profesionales de cada uno de los creadores reconocidos, "que siempre nos habéis iluminado a todos con vuestro arte", ha destacado.

En esta línea, los homenajeados agradecieron el reconocimiento que SGAE les ha ofrecido por este medio siglo de actividad autoral. "Nos emociona que SGAE haga posible estos reconocimientos en vida, estando aún en activo", han declarado Los del Río, apuntando a confiar en la entidad, que "lleva sus beneficios a todos los autores".

El compositor Juan Alejandre, Juanini, por su parte, ha reconocido "estar muy agradecido a la Sociedad General de Autores y a todos" por acompañarle en estos "momentos tan bonitos". "Espero que esta llave aún me abra muchas puertas", ha deseado.

"Estamos encantados y es un honor estar aquí con todos estos artistas, que nos han hecho ser felices en muchos momentos. Es un honor para nosotros que la SGAE nos haya hecho entrega de este premio, un homenaje que agradeceremos eternamente", han apuntado los hermanos Ruiz Geniz, The Storm.

Los también compositores, se han alegrado, además, de que este sea "un homenaje en honor a los que estamos aquí, a nuestro trabajo, paciencia y sacrificio".

Para el letrista e investigador del Carnaval de Cádiz Miguel Villanueva, que ha respetado siempre el "carnaval en la calle, popular, democrático", este detalle de la Sociedad de Autores "no es solo conmigo, es una consideración que habéis tenido con todo el Carnaval de Cádiz", ha apuntado en la ceremonia.

Mar y Maite Molina, las sobrinas de Josefina Molina, fallecida el pasado mayo de este año, han sido las encargadas de recoger la Llave de los Autores con la que a título póstumo SGAE ha celebrado la fundamental contribución de esta revolucionaria directora de cine, tv, guionista y directora teatral.

"Hemos trabajado y vivido mucho con ella, la pena es que no esté aquí para recibir esto. Nosotras intentamos mantener su legado", han explicado, en referencia a la obra de esta pionera en la lucha por la presencia de las mujeres detrás de las cámaras.

Como cierre de la jornada en honor a los creadores andaluces, Antonio Onetti, presidente de SGAE, ha considerado el acto como "el más emotivo de los que hacemos en la Sociedad, incluso para nuestra propia memoria individual. Para mí, todo lo que habéis compuesto, cantado, escrito, dirigido, forma parte de nosotros. Siempre hay una banda sonora, una película o una obra de teatro con la que nos hemos identificado para entender un poco mejor la vida".

Y ha incidido: "sin duda, la educación y la cultura es lo más importante que tenemos los seres humanos, y eso es la base de todo para convivir y, sobre todo, ser felices. Y ustedes nos han ayudado a vivir mejor y a ser felices en muchos momento".

Con este acto, cada año la Sociedad General de Autores y Editores pretende enfatizar y aplaudir el talento de sus creadoras y creadores, así como su confianza en la entidad a lo largo de cinco décadas. Gracias a las contribuciones culturales de sus miembros, SGAE es una de las entidades de referencia en la gestión de los derechos de autor en todo el mundo.