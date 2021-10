Rivas pide al Parlamento que reconozca su "inocencia" y "derecho al honor" eliminando de actas "ataques" a su persona

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exdelegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas ha pedido este viernes ante la comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) del Parlamento que esta institución reconozca su "inocencia" y su "derecho al honor" tras los "insultos" y "ataques" que se han vertido años atrás contra su persona en sede parlamentaria y que se eliminen de las actas de la Cámara. Rivas ha manifestado que ya hizo esta petición a la Cámara hace años cuando fue absuelto por el Tribunal Supremo en el caso Mercasevilla y que este viernes la vuelve a reiterar como condición para permanecer en la comisión de la Faffe.

Así se ha pronunciado Rivas ante la comisión de la Faffe, donde ha manifestado que esta es la tercera vez que es citado para comparecer en una comisión de investigación parlamentaria, "desconociendo las razones de tan reiterado interés" sobre su persona y ha recordado que hace ya más de once años que dejó de tener responsabilidades en la delegación provincial de Empleo de la Junta.

"La reiteración infundada de mi llamamiento me genera no, como puedan creer, desazón o preocupación, sino muy al contrario, una enorme ilusión de que esta vez si me serán, por este Parlamento, repuestos mis derechos", según ha expresado, apuntando que la Cámara autonómica y la comisión de investigación deben ser signos inequívocos de la puesta en ejecución de derechos fundamentales como los de "presunción de inocencia, igualdad de trato o derecho al honor de las personas".

Ha condicionado "con toda lógica y fundamento" su comparecencia en la comisión a que se le reconozca su "derecho al honor" y a su total "inocencia": "Que se eliminen de todas las actas del Pleno del Parlamento o de comisión cuantas referencias haya a mi persona que atenten o pongan en duda mi total y absoluta inocencia y mi derecho al honor".

"Esa exigencia y reconocimiento expreso no es una pose, sino una clara exigencia democrática que deben manifestar y realizar en este Parlamento", según ha agregado, recordando que una sentencia del Tribunal Supremo declaró en el año 2014 su total y absoluta inocencia en el caso de Mercasevilla realizando además manifestaciones de reprobación a cuentas instituciones habían "violado" sus derechos y presunción de inocencia.

Antonio Rivas ha añadido que una de las instituciones que recogió en sus actas manifestaciones de ese tenor fue el Pleno del Parlamento y alguna comisión por parte del exdiputado del PP-A y exalcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido, que no "se privó de acusar y dirigir mentiras sobre mi persona y gestión".

"Sólo pretendo que se produzca en este Parlamento una sincera y obligada manifestación de la aceptación de mi inocencia declarada judicialmente", ha indicado Rivas, quien ha pedido que todos los grupos reclamen la eliminación de las referencias que existen sobre su persona y que sean de carácter negativo a su gestión y honestidad.

Ha indicado que esa exigencia era imprescindible para sentirse en una posición de igualdad y en reconocimiento a su derecho al honor y su inocencia.

Asimismo, ha querido dejar claro que nunca fue gestor en la Faffe y ni conoció, consintió, permitió o participó en la gestión de personal o en la gestión contable ni financiera de ese organismo, sino que sólo fue miembro de un patronato que tenía una o dos reuniones al año.

Tras estas manifestaciones de Antonio Rivas, el presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Cs), lo ha instado a permanecer en la misma garantizándole que esta comisión siempre reconocerá la presunción de inocencia. Rivas finalmente ha abandonado la comisión, defendiendo que ha cumplido su obligación de comparecer ante la misma, y ha rehusado responder a las preguntas de los grupos.