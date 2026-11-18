Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles, interviene durante la clausura de la segunda edición de ‘Mujeres por tierra, mar y aire’, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

VILLAFRANCA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado este miércoles a PP y Vox de utilizar la inmigración "de la peor manera posible, haciendo política de lo que son dramas humanitarios", y les ha pedido "rigor y seriedad" cuando hablen de la Armada.

Así se ha pronunciado la ministra en una atención a medios en Villafranca de Córdoba, en el marco de un encuentro con candidaturas y responsables orgánicos e institucionales del PSOE cordobés, y a preguntas de los periodistas sobre los planteamientos de PP y Vox a favor de que el Gobierno despliegue a la Armada para frenar la llegada de cayucos a las islas Canarias.

"He dicho muchas veces" que "el Partido Popular y Vox están utilizando la inmigración de la peor manera posible, haciendo política de lo que son dramas humanitarios" y, "además, con un enorme desconocimiento", ha comentado al respecto Margarita Robles.

Al hilo, la ministra de Defensa ha señalado que, "por las normas del Derecho marítimo", la Armada tendría que "rescatar" en "cualquier caso que hubiera un migrante en el mar", por lo que "pediría" al PP y Vox que, ante "cosas tan serias como son la inmigración, el papel de la Armada, de las Fuerzas Armadas, tuvieran rigor y seriedad".

De igual modo, ha defendido que "el Ejército español es un gran ejército", y "la Armada española es una gran armada que ha llegado hasta los confines más lejanos del mundo en estas últimas misiones", y al respecto ha destacado que "hasta el sexto destructor americano ha venido a Rota (Cádiz) porque considera que la Armada española es una gran armada".

"Les pediría al Partido Popular y a Vox que dejen hacer esas políticas que a mí, como ciudadana, como ser humano, me avergüenzan cómo tratan a los inmigrantes, pero por favor", que "cuando hablen de nuestro ejército, lo hagan con respeto y lo hagan con conocimiento", ha concluido Margarita Robles.