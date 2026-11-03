Rodríguez (PP): "Queremos que los jóvenes puedan emprender y construir su futuro en Granada con un Gobierno aliado"

El presidente del Partido Popular de Granada, Francis Rodríguez, ha defendido este martes en Dílar que los jóvenes "puedan emprender y construir su futuro en Granada con un Gobierno aliado". - PP GRANADA

DÍLAR (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de Granada, Francis Rodríguez, ha defendido que los jóvenes "puedan emprender y construir su futuro en Granada con un Gobierno aliado". Así lo ha señalado durante un encuentro celebrado en Dílar con jóvenes empresarios del sector turístico, representantes de la Asociación de Jóvenes Empresarios y emprendedores del municipio, a quienes ha trasladado las medidas que propone Alberto Núñez Feijóo para facilitar la actividad de los autónomos y la creación de empleo.

Rodríguez ha estado acompañado por el alcalde de Dílar, José Ramón Jiménez, y por los integrantes de las candidaturas del PP al Congreso y al Senado Lourdes Ramírez Martín, Mónica Castillo de la Rica y Eduardo Martín Quesada.

"Granada tiene jóvenes con preparación, ideas y ganas de sacar adelante sus proyectos. Queremos que puedan hacerlo aquí, en su tierra, cerca de sus familias. Que quedarse sea una opción con oportunidades y que emprender no se convierta en una carrera de obstáculos", ha dicho.

El presidente provincial ha destacado la importancia de escuchar a quienes conocen de primera mano las dificultades de poner en marcha y mantener una empresa. "Detrás de cada negocio hay muchas horas de trabajo, ahorros, incertidumbre y una enorme responsabilidad. Hay personas que arriesgan y crean empleo. Merecen una Administración que les facilite las cosas y un Gobierno que entienda su esfuerzo", ha expuesto.

En este sentido, el líder 'popular' ha defendido las propuestas de Feijóo para aliviar las cargas de los trabajadores por cuenta propia. Entre ellas, ha destacado la tarifa cero durante los dos primeros años de actividad para nuevos autónomos menores de 35 años y el plan para que quienes facturen menos de 85.000 euros anuales puedan acogerse a la exención del IVA.

"Los primeros años son decisivos para que un proyecto salga adelante. Con Feijóo vamos a facilitar ese comienzo, aliviar las cargas y dar más margen a los jóvenes para consolidar sus negocios. Queremos que dediquen su tiempo y sus recursos a trabajar y a crecer", ha dicho.

Rodríguez ha situado también la reducción de la burocracia entre las prioridades del futuro Gobierno del PP. Ha explicado que la formación plantea simplificar las obligaciones de los autónomos, pasando de cuatro declaraciones anuales a dos o incluso una, y facilitar que quienes quieran ampliar su actividad puedan dar el salto a una pequeña empresa.

"No tiene sentido pedir a un autónomo que sea empresario, gestor y experto en trámites al mismo tiempo. Cada hora que pierde entre formularios es una hora que no dedica a su negocio. Vamos a simplificar procedimientos y a hacer que relacionarse con la Administración sea más fácil", ha señalado.

El dirigente del PP ha contrapuesto estas medidas a "la presión fiscal y las trabas que soportan quienes generan actividad y empleo. Sánchez exige cada vez más a quienes se esfuerzan, pero no les pone las cosas más fáciles. Nosotros queremos cambiar esa relación. Un autónomo necesita seguridad, reglas claras y saber que su Gobierno le acompaña cuando empieza y cuando quiere crecer".

Durante el encuentro, Rodríguez ha puesto en valor las oportunidades del turismo para generar actividad económica en los municipios granadinos. "Nuestra provincia tiene un potencial enorme y jóvenes capaces de convertirlo en proyectos de calidad. El turismo puede abrir oportunidades en muchos pueblos, generar empleo y ayudar a que más personas puedan desarrollar su vida en ellos. Tenemos que escuchar al sector y facilitar que esas iniciativas avancen", ha reflexionado.

Asimismo, ha vinculado el apoyo al emprendimiento con el acceso a la vivienda. "Para quedarse en Granada, un joven necesita poder trabajar y acceder a una casa. Son dos condiciones fundamentales para construir un proyecto de vida. Queremos un Gobierno que actúe sobre ambas y que entienda que el futuro de nuestros pueblos depende también de que sus jóvenes encuentren oportunidades", ha considerado.

Rodríguez ha concluido con una reivindicación del compromiso del PP con quienes trabajan por cuenta propia y con los pequeños empresarios. "El empleo también nace de una persona que decide abrir un negocio y, con esfuerzo, consigue contratar a otra. Queremos estar a su lado. Por fin tenemos la oportunidad de contar con un Gobierno con Feijóo que confíe en nuestros jóvenes, les quite obstáculos y les ayude a construir su futuro en Granada", ha dicho.