Rodríguez reafirma en Pinos Puente el compromiso de la Diputación de Granada con inversiones y ayudas tras el temporal

Reunión del presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, con el alcalde de Pinos Puente, Iván Fernández - DIPUTACIÓN

PINOS PUENTE (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha realizado este martes una visita institucional al Ayuntamiento de Pinos Puente, donde ha mantenido un encuentro de trabajo con su alcalde, Iván Fernández, para analizar las principales inversiones que la institución provincial está ejecutando en el municipio metropolitano, así como las ayudas extraordinarias destinadas a paliar los daños ocasionados por el último temporal.

Durante la reunión, se han abordado los proyectos incluidos en el Plan Provincial de Obras y Servicios 2024/2027 y otras convocatorias extraordinarias, que contemplan actuaciones de mejora de infraestructuras básicas, abastecimiento y urbanización tanto en el núcleo principal como en sus anejos, según ha detallado la Diputación de Granada en una nota.

Entre las intervenciones previstas, destacan la mejora del camino municipal del Turro y de Albenzaire, con una inversión de 49.973 euros, así como la construcción de nichos y columbarios, y actuaciones de ampliación, mejora y conservación en el cementerio Virgen de las Angustias, con 40.027 euros.

A ello, se suman proyectos como la renovación de la red de abastecimiento en la calle Pablo Picasso de Casanueva, la rehabilitación del depósito de aguas para abastecimiento del anejo de Zujaira, la reforma de las redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Vadillo, la terminación de la urbanización en la calle Ronda, en el anejo de Fuensanta, y la transformación de la calle peatonal y colindantes en el barrio de la Paz.

Rodríguez ha subrayado que "la Diputación está al lado de los ayuntamientos para garantizar servicios públicos de calidad, y mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Pinos Puente", y ha señalado que "estas inversiones responden a necesidades reales del municipio, especialmente en materia de abastecimiento, saneamiento y mejora urbana".

En el ámbito de la gestión económica, el presidente ha puesto en valor el ahorro que supone para el Ayuntamiento la prestación del Servicio Provincial Tributario, que asciende a 278.000 euros, "lo que se traduce en mayor liquidez y más capacidad para destinar recursos a inversiones y servicios públicos", ha destacado.

Dentro de las diferentes líneas activadas por la Diputación de Granada para paliar los efectos del temporal, Pinos Puente se beneficiará de un total de 351.000 euros, con el objetivo de recuperar la normalidad lo antes posible.

En concreto, el municipio recibirá 241.000 euros de la línea activada por la institución provincial para hacer frente a los daños ocasionados, 100.000 euros correspondientes a la línea 2 de ayudas y 10.000 euros adicionales procedentes de la línea especial aprobada en Junta de Gobierno Provincial Extraordinaria para la limpieza inmediata del municipio.

Rodríguez ha señalado que "estas aportaciones permiten actuar de manera ágil ante situaciones sobrevenidas y garantizar que los municipios cuenten con los recursos necesarios para recuperarse cuanto antes", y ha concluido que "desde la Diputación, vamos a seguir reforzando nuestro compromiso con Pinos Puente, impulsando inversiones estratégicas, mejorando su capacidad financiera y respondiendo con rapidez cuando surgen dificultades".

Por su parte, y según ha detallado la institución provincial en nota de prensa, el alcalde de Pinos Puente, Iván Fernández, ha mostrado "nuestro más sincero agradecimiento a Francis Rodríguez por su visita, una visita muy cordial y una ayuda que es muy importante para Pinos Puente porque realmente sentimos el respaldo de Diputación, lo que va en beneficio de los vecinos de nuestro municipio".