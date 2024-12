Rojas Marcos, ante Moreno en vísperas del 4D: "No es verdad que la derecha no estuvo. Entonces no habría autonomía"

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fundador de Partido Andalucista (PA) y exalcalde de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos, ha defendido este martes en un acto junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), que "no es verdad" que la derecha no estuviera presente en las movilizaciones del 4D de 1977 reivindicando el acceso a la autonomía plena como "dice la izquierda que ha estado gobernando 40 años" --en referencia al PSOE-- y ha advertido de que si fuera cierto "entonces no habría autonomía".

El histórico dirigente andalucista se ha pronunciado de este modo en el Palacio de San Telmo durante el acto para la firma un protocolo de acuerdo entre la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta y la Fundación que lleva su nombre para el impulso del habla andaluza, que se ha cerrado con una intervención de Juanma Moreno.

Rojas Marcos ha asegurado que el pueblo andaluz tiene "carencia de poder porque tiene carencia de conciencia de pueblo y de voluntad colectiva" y ha defendido que este acuerdo para el reconocimiento del habla andaluza permite "empezar un camino por el que vamos a coger poder". "Ya veremos con lo que seguimos, presidente", le ha trasladado a Moreno.

A continuación, y como "albacea" y "heredero espiritual" del extinto PA, ha destacado "miles y miles de militantes" de este partido "que está en la otra vida" se sentirán "felices" por este acuerdo que suscriben "diferentes ideologías que se encuentran y caminan juntos por el bien de Andalucía".

"ALTA POLÍTICA SIN DEJAR LA IDEOLOGÍA APARTE"

"El PA fue un partido que hacía política con la mano abierta y con la mano tendida. La misma mano tendida que tú has usado el otro día con la familia de García Caparrós. O que utilizaste el otro día cuando, hablando de la DANA, en vez de pegarle palos a las otras administraciones, decías todas las administraciones juntas, colaborando. Eso es alta política sin dejar la ideología aparte", ha dicho Rojas Marcos a Moreno.

En este sentido, ha apuntado que "en Andalucía parece que nos dan retortijones por la dificultad que hay de pactos izquierda-derecha" y ha recordado que "en nuestro día los andalucistas también hicimos muchos pactos izquierda-derecha porque creíamos que ahí había poder para nuestro pueblo y nos dejamos jirones".

"La izquierda y la derecha trajeron la democracia a España y hubo que pactar la izquierda con la derecha. Y es mentira que la democracia la trajo la izquierda y es mentira que la democracia la trajo la derecha", ha indicado antes de subrayar que "la autonomía vino a Andalucía de la mano de la izquierda y de la derecha. Y aunque la izquierda ha estado gobernando 40 años y dice que la derecha no estuvo, eso no es verdad. Entonces no habría autonomía. Es que el 4 de diciembre a la calle salimos desde la izquierda del Partido Comunista hasta la derecha de UCD. Todos juntos a la calle. Y eso es poder".

No obstante, ha reconocido que "luego en camino hubo choques" porque "ninguno de los grandes partidos quería la autonomía para Andalucía". "Se hicieron trampas unos a otros, pero en el origen, en la calle, unidad izquierda-derecha. En los ayuntamientos, inicialmente, pidiendo autonomía, cuando los concejales prescindían de las alturas de los respectivos partidos, todos unidos, pidiendo autonomía. Luego vino lo que vino. Y el 28F, un triunfo del pueblo, pero un choque político terrible que se perdió porque estaba programado que se perdiera", ha concluido.

MORENO: "ME DICEN QUE ESTOY TUTORIZADO POR TI, NO ME CONOCEN MUY BIEN"

En su discurso posterior, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha agradecido a Rojas Marcos ser el promotor de esta nueva iniciativa desde su Fundación. "Es verdad que nos ayudáis, a mí me dicen algunas cositas no agradables, me dicen que estoy tutorizado por ti, amigo Alejandro. Yo creo que no me conocen muy bien, no soy yo de tener grandes tutorías, pero sí soy de aprender, reconocer y escuchar, de compartir y proponer y eso lo hago, lo practico diariamente con el conjunto de la sociedad y de manera muy especial contigo", ha asegurado.

Moreno ha explicado que lo hace porque Rojas Marcos le traslada "propuestas razonables, sensatas y oportunas, no le hacen daño a nadie". "No entiendo por qué algunos se pueden enojar, no le hace daño a nadie ahondar en nuestras raíces, reconocernos y autoafirmarnos como pueblo. Los andaluces nos sentimos orgullosos de ser andaluces, no tenemos que negarlo ni tenemos que esconderlo y lo que tenemos que hacer precisamente es divulgarlo y potenciarlo", ha subrayado.

Rojas Marcos ya propuso a Moreno en octubre de 2022 declarar oficialmente el 4 de diciembre como el Día de la Bandera de Andalucía, iniciativa que fue asumida por el presidente de la Junta, que la hizo oficial ese mismo año.