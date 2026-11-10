Romero (PSOE) apuesta por hacer de la construcción de vivienda pública "una de las prioridades" municipales en Córdoba

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero. - PSOE

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero, ha dicho este martes apostar por "convertir la construcción de vivienda pública en una de las prioridades del Ayuntamiento de Córdoba durante los próximos años", junto con "medidas a corto plazo" para "hacer más asequible el acceso a una vivienda, tanto en alquiler, como en propiedad".

Así y según ha informado el PSOE en una nota, a esas medidas a corto plazo "hay que sumar una apuesta a largo plazo por la construcción de vivienda pública, que dé una respuesta estructural y estable a las dificultades de acceso a la vivienda que afectan a una parte importante de la ciudadanía cordobesa, especialmente a la juventud que intenta independizarse".

De este modo, el candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba pretende que la construcción de vivienda pública "vaya destinada principalmente a jóvenes, a personas y familias con rentas medias y bajas y a los sectores sociales con mayores dificultades para acceder a una vivienda".

Romero cree también que "la construcción de vivienda pública debe ser una estrategia sostenida en el tiempo, que permita, por un lado, ir disponiendo de los recursos financieros y de suelo necesarios para llevarla a cabo y, por otro lado, adaptarse a la capacidad productiva del sector de la construcción".

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba también ha afirmado que, si gobierna tras las elecciones municipales de 2027, "el Ayuntamiento desempeñará un papel activo en la promoción de vivienda pública y VPO, colaborando con otras administraciones, como la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación, para facilitar la disponibilidad de suelo, la financiación y la ejecución".

Con el objetivo de hacer viable la apuesta municipal por la construcción de vivienda pública, Romero ha señalado que "es necesario establecer una programación plurianual que permita dar continuidad a las promociones públicas, más allá de actuaciones puntuales, teniendo en cuenta los tiempos de la planificación urbanística, la disponibilidad de suelo y financiación y los plazos de construcción".

Según Romero, Córdoba necesita, "de forma especial, disponer de un parque municipal de viviendas en alquiler a precios asequibles, para favorecer la autonomía e independencia de la juventud cordobesa, y ofrecer alternativas habitacionales estables a los hogares que encuentran dificultades para afrontar los precios de la vivienda en el mercado libre".

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba quiere que la vivienda pública sea "un recurso habitacional permanente en la ciudad y contribuya, de esta forma, a dar respuesta en el tiempo a las necesidades de acceso a una vivienda digna y asequible de la ciudadanía cordobesa".