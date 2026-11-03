Romero (PSOE) exige al alcalde de Córdoba que "asuma su responsabilidad" para "garantizar" un vuelo diario a Madrid

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero. - PSOE

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba, José Antonio Romero, ha exigido este martes al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), "que deje de mirar hacia otro lado y asuma su responsabilidad ante la necesidad de garantizar una conexión aérea diaria entre Córdoba y Madrid, aprovechando las posibilidades del aeropuerto de la ciudad y el interés que ya han manifestado empresas por poner en marcha esta línea".

En este sentido y a través de una nota, Romero ha señalado que "las dificultades en las conexiones ferroviarias derivadas del accidente ocurrido en Urda (Toledo) y las afecciones a la infraestructura ferroviaria obligan a buscar alternativas de transporte", pero ha advertido que "Córdoba no debe limitarse a buscar soluciones temporales", en referencia a como Bellido ha pedido al Gobierno de España que impulse la citada conexión aérea entre Córdoba y Madrid, como medida "temporal", mientras siga cortada la línea AVE entre Andalucía y Madrid a causa del siniestro ferroviario de Urda (Toledo).

Ante ello, Romero ha argumentado que "tenemos una oportunidad para dar un paso adelante y conseguir algo que Córdoba lleva demasiado tiempo necesitando, una conexión aérea regular con Madrid, que forme parte de las infraestructuras de comunicación de nuestra ciudad".

El candidato socialista ha señalado que tiene conocimiento de que "existen empresas interesadas en poner en marcha una conexión aérea entre Córdoba y Madrid. Lo que no podemos entender es que, existiendo empresas dispuestas a estudiar y desarrollar esta conexión y habiéndose planteado incluso la posibilidad de que el Ayuntamiento contribuya a subvencionar parte del coste de los billetes para hacerlos asequibles a los ciudadanos, el alcalde siga sin dar una respuesta clara".

Bellido, en opinión del edil socialista, "tiene que sentarse urgentemente con los operadores aéreos, escuchar las propuestas empresariales y explorar todas las posibilidades para hacer realidad esta conexión".

"Estamos hablando de conectividad, de oportunidades económicas, de empleo y del futuro de Córdoba. El alcalde tiene la obligación de tomar la iniciativa, negociar con las empresas interesadas y poner sobre la mesa los recursos municipales necesarios para que esta línea pueda funcionar", según ha opinado Romero, quien ha planteado "una estrategia de colaboración entre las cuatro administraciones para hacer realidad esta iniciativa".

Así, al Ayuntamiento de Córdoba le ha exigido "que lidere las negociaciones con los operadores aéreos y las empresas interesadas, concrete un compromiso económico y facilite la puesta en marcha de una conexión diaria Córdoba-Madrid", mientras que a la Diputación de Córdoba le ha reclamado "que se implique económicamente en el proyecto y participe activamente en las negociaciones para defender los intereses de toda la provincia".

Junto a ello, el candidato socialista a la Alcaldía también ha instado a la Junta de Andalucía "a que colabore en la financiación de esta línea, junto al Ayuntamiento y la Diputación, para conseguir que el precio de los billetes sea lo más económico y accesible posible", mientras que al Gobierno de España, Romero le ha pedido que, "una vez puesta en funcionamiento la conexión, impulse los trámites necesarios para que sea declarada Obligación de Servicio Público, siempre que se cumplan los requisitos legales, garantizando así su viabilidad y continuidad en el tiempo".

EL EJEMPLO DE GRANADA

A este respecto, Romero ha puesto como ejemplo el caso de Granada, "donde la Diputación lleva años participando en la financiación de conexiones aéreas para mejorar las comunicaciones de su territorio y donde, tanto el Ayuntamiento, como la Diputación, están manteniendo contactos con compañías privadas para estudiar el incremento de las frecuencias".

"Granada demuestra que cuando las instituciones entienden que las comunicaciones son estratégicas para el desarrollo económico de un territorio, se implican, ponen recursos y buscan soluciones. Córdoba no puede quedarse atrás. No podemos aceptar que otras provincias sean capaces de movilizar a sus instituciones para defender sus conexiones mientras aquí seguimos esperando", ha defendido.

Por ello, el candidato socialista ha reclamado a Bellido "que no se limite a pedir la intervención de otras administraciones", sino "que exija también al presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que se implique y aporte financiación", porque, "si la Diputación de Granada lleva años colaborando en la financiación de vuelos y ahora trabaja para aumentar sus frecuencias, no hay ninguna razón para que la Diputación de Córdoba permanezca al margen" respecto a los vuelos entre Córdoba y Madrid.

El alcaldable socialista ha advertido también de las consecuencias económicas que puede tener para Córdoba no contar con alternativas de transporte eficaces, pues la ciudad "no puede permitirse perder visitantes, turistas, actividad económica y oportunidades de negocio por no disponer de una conexión rápida y competitiva con Madrid. La hostelería, el comercio, los hoteles, las empresas y el conjunto del sector turístico pueden sufrir importantes pérdidas si no somos capaces de ofrecer alternativas de movilidad".

En este sentido, ha agregado que "no podemos estar permanentemente hablando de que Córdoba quiere ser una ciudad turística, una ciudad de congresos, de negocios y de grandes eventos, y después no ser capaces de garantizar las comunicaciones que necesita. La conectividad es también una política de desarrollo económico".

CONEXIÓN PERMANENTE

Romero ha insistido en que "el objetivo no debe ser únicamente disponer de vuelos mientras se prolonguen las dificultades ferroviarias, sino aprovechar esta circunstancia para conseguir una infraestructura de comunicación que Córdoba necesita desde hace años".

"No queremos un avión para salir del paso durante unos meses. Queremos una conexión diaria Córdoba-Madrid, estable, asequible y permanente. Tenemos Aeropuerto, tenemos empresas interesadas y tenemos una oportunidad que no podemos dejar escapar", ha zanjado.