Ruiz destaca que la RMI alcanza en agosto los 12,2 millones y PSOE dice que este mes "no se han otorgado rentas mínimas"

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha resaltado que en el mes de agosto la nómina de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía "ha alcanzado los 12,2 millones de euros y las 18.191 familias beneficiarias, lo que supone 1.180 unidades familiares perceptoras de la Renta Mínima más que en el mes anterior", mientras la socialista Noemí Cruz ha afirmado que en agosto "no se han estado otorgando rentas mínimas poniendo como excusa el Ingreso Mínimo Vital".

Ha señalado que desde la entrada en vigor el 1 de junio del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha tenido "una importante incidencia" en la gestión de la Renta Mínima "al ser esta subsidiaria de cualquier otra prestación", al tiempo que ha destacado que la Junta "continúa trabajando para hacer llegar esta prestación autonómica a las personas y familias que lo necesitan y cumplen los requisitos".

En este sentido, desde la Consejería "continuamos trabajando por una parte en la resolución de todas las solicitudes presentadas con anterioridad a la regulación del IMV, pero también ante la importancia de ofrecer una respuesta rápida a las necesidades sociales seguimos admitiendo todas la solicitudes de Renta Mínima que nos están llegando". Ha añadido que el IMV "está teniendo importantes retrasos en su gestión, y ellos está ocasionando que una familia andaluza pudiera recibir antes la RMI que el ingreso estatal".

En este marco, ha recordado que por la pandemia del Covid se adoptaron distintas medidas "extraordinarias", que han posibilitado "notables resultados en estos últimos meses". Así, ha subrayado que la nómina mensual de la Renta Mínima ha alcanzado "máximos históricos" en estos meses, como la de junio con "un importe de 17,4 millones de euros y 20.019 familias beneficiaras, casi un 200% respecto a la nómina de marzo".

Además, ha resaltado que en el mes de agosto la nómina "ha alcanzado los 12,2 millones de euros y las 18.191 familias beneficiarias, lo que supone 1.180 unidades familiares perceptoras de la Renta Mínima más que en el mes anterior".

"Conscientes de que el trabajo de la prestación en Andalucía no ha concluido, hace una semana publicamos la orden de 28 de julio en la que se distribuyen créditos para ayuntamiento de municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones para potenciar el refuerzo de los servicios sociales comunitarios con siete millones de euros y la contratación de 173 trabajadoras sociales", ha resaltado la consejera.

También ha destacado que en julio recibieron propuestas para la modificación de la norma que regula la Renta Mínima por parte de sindicatos, Mesa del Tercer Sector, etcétera, "y todo ha sido incorporado", al tiempo que ha agregado que "en la próxima comisión autonómica de coordinación presentaremos el texto de la norma".

Igualmente, ha señalado que esta misma semana han dirigido una instrucción a las delegaciones territoriales de Igualdad "con el fin de aclarar la condición de subsidiariedad de la Renta Mínima" y que "recoge que se puede recibir la RMI hasta que se resuelve el ingreso mínimo".

Por su parte, Noemí Cruz ha llamado a la consejera "a dedicarse a tiempo completo" de este tema, y ha dicho que agosto ha sido "el mes de la escabechina" en la RMI, ya que "no se han estado otorgando rentas mínimas poniendo como excusa el IMV". Ha afeado a Ruiz que "haya estado entretenida con las batallas internas con Marín", las cuales "nos importan porque acaban contándole a los andaluces recursos y derechos importantes para su existencia". "Mientras ha estado entretenida en estas batallitas, otras CCAA han estado haciendo sus deberes".

"Tome las riendas de esta Consejería, que nunca ha estado, y vea los cambios como una oportunidad, porque si tiene menos competencias tendrá más tiempo para poder dedicarse a las que le queden". "En estos dos años ha estado más tiempo gobernando la ultraderecha que usted", la ha espetado al diputada socialista.

VOX: "LA EMERGENCIA SOCIAL NO PUEDE SER UN MODO DE VIDA"

Desde Vox, Ángela Mula ha afirmado que "ha llegado el momento de redefinir nuestra Renta Mínima", para añadir que el número de extranjeros perceptores de esta ayuda "es estable en los últimos años" y afirmar que la emergencia social "deber ser algo puntual, no pasar a formar parte de un modo de vida". De este modo, ha señalado que si hay extranjeros que han venido a trabajar "deben vivir de su sueldo" y que si no encuentran trabajo "deben volver a sus países y que sean sus gobierno los que se ocupen de ellos y su bienestar, no es responsabilidad de los andaluces". Además, ha subrayado que la RMI "debe incluir nuevas variables" para su concesión.

Ana Villaverde ha pedido a Ruiz que "por favor no acoja este tipo de propuestas demenciales --en relación a las palabra de Mulas--", declaraciones que califica de "xenófobas", y ha manifestado que la Renta Mínima "tiene carácter subsidiario pero no es óbice para que un requisito tenga que ser la negación del Ingreso Mínimo Vital".

Desde Cs, Teresa Pardo, que también ha criticado las palabras de Vox, ha asegurado que "hay una necesidad absoluta de reforzar los servicios sociales en esta pandemia" y esto es algo que "lleva haciendo desde el primer momento", para añadir que la política del Gobierno central "se ha quedado en eslogan" y poner de relieve el "retraso" del IMV, que "solo ha recibido un 1%".

La popular Vanessa García ha dicho que la Renta Mínima "es aún más importante en esta situación", y ha lamentado que cuando "ya estaba prácticamente finalizada la modificación de la RMI que se había convertido en un callejón si salida, y se estaba haciendo una normativa más ágil que corregía la chapuza del anterior Gobierno socialista, ahora el Gobierno central viene con el IMV sin consensuar y de nuevo hay que empezar a modificar lo que ya estaba modificado", ante lo que pide a Ruiz "celeridad".