Ruiz niega el "cariz ideológico" del Presupuesto y pide a la oposición responsabilidad y que "no fallen" a los andaluces

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha negado este viernes el "cariz ideológico" de los presupuestos de la comunidad para 2021 y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los partidos de la oposición, toda vez que les ha pedido que "no fallen" a los ciudadanos.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla antes de informar sobre las novedades del programa de Tarjetas Monedero, Ruiz ha asegurado que "necesitamos" el presupuesto de 2021, para añadir que le parece "inconcebible" que "puedan ver algún cariz ideológico" en estos presupuestos, unos presupuestos que "tienen más del 60% en políticas sociales, educación y sanidad, llegando a márgenes históricos como el 5% que siempre han pedido del PIB para educación".

"Son los presupuestos para salir de la crisis este año con el menor impacto posible y minimizando todas las situaciones de vulnerabilidad", ha manifestado Ruiz, quien ha añadido que en su Consejería cada día ven "necesidades inconmensurables a las que no podemos llegar", pero "necesitamos los presupuestos", por lo que insiste en hacer un llamamiento a la responsabilidad de la oposición.

Ha afirmado que "no es verdad" que el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, "no se haya sentado con todos los grupos políticos". "Eso es absolutamente falso y no podemos consentir que se comenten estos bulos y mentiras cuando estamos hablando de cosas tan serias como son los 40.188 millones para los andaluces en 2021", ha subrayado.

Así, ha abundado en que "se ha sentado absolutamente con todos y les ha hecho propuestas", al tiempo que ha preguntado a los grupos políticos del Parlamento andaluz "qué cariz ideológico hay en la ayudas a los autónomos y a los pequeños empresarios, en las ayudas a las familias, en los más de cien millones en dependencia o en todas las subvenciones que se están dando de garantía alimentaria". "Es que da igual, ahora no es cuestión de ganar o perder votos, es salir de esta pandemia y de esta crisis social, económica y sanitaria brutal que asola a Andalucía con el menor número de personas que se queden por detrás", ha manifestado Ruiz.

"Nosotros vamos a luchar por que no se quede ninguna, pero necesitamos unos presupuestos y necesitamos el apoyo de todos y cada uno de los grupos políticos que están en el Parlamento y que han votado democráticamente todo los andaluces", ha manifestado, para pedir que "no le fallen" a los ciudadanos que "están esperando su responsabilidad".

"Creo que daríamos una lección de altura política y de dignidad si apoyáramos unos presupuestos por unanimidad. Romperíamos esa línea que nos ha hecho estar desacreditados por parte de tantos ciudadanos, la línea en la que piensan que no estamos trabajando para ellos sino para nosotros mismos y nuestros partidos y eso no es verdad", ha asegurado, para concluir diciendo que "seguirán trabajando" por los andaluces.