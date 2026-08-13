Sabor Granada llevará los productos y la imagen de la provincia a la camiseta del Granada CF

Francis Rodríguez, ha presentado junto al entrenador del primer equipo y los cuatro capitanes del Granada CF las nuevas equipaciones que el conjunto rojiblanco vestirá durante la temporada 2026/27 con Sabor Granada como protagonista en el frontal. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha presentado junto al entrenador del primer equipo y los cuatro capitanes del Granada CF las nuevas equipaciones que el conjunto rojiblanco vestirá durante la temporada 2026/27 y que tendrán a Sabor Granada como protagonista en su frontal.

La marca de la Diputación para la promoción de los productos agroalimentarios de la provincia se convierte así en patrocinador principal del Granada CF durante la próxima temporada, aprovechando la capacidad de proyección del club como un gran escaparate para promocionar las empresas, los productos y la riqueza agroalimentaria granadina dentro y fuera de la provincia.

"Sabor Granada representa lo mejor de nuestra tierra: el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos, el esfuerzo de nuestros productores y empresas y la enorme calidad y diversidad de los productos que nacen en nuestra provincia. Verla desde esta temporada en el frontal de la camiseta del Granada CF es una oportunidad extraordinaria para que todo ese trabajo llegue cada vez a más personas", ha dicho Rodríguez.

En este sentido, el presidente provincial ha incidido en la importancia de vincular la principal marca agroalimentaria de la Diputación a uno de los grandes referentes deportivos de Granada. "Queremos que Sabor Granada siga creciendo, que cada vez más personas conozcan nuestros productos y que nuestras empresas encuentren nuevas oportunidades. Pocos referentes tienen la capacidad de llegar a tanta gente y de generar tanto sentimiento de pertenencia como el Granada CF. Queremos aprovechar esa enorme proyección para promocionar lo nuestro y llevar el nombre de Granada cada vez más lejos".

Rodríguez también ha destacado que esta iniciativa une la apuesta de la Diputación por la promoción del sector agroalimentario con su compromiso con el deporte. "Para quienes somos granadinistas es un orgullo ver a nuestro equipo llevar en el pecho una marca que también sentimos como nuestra. Hoy unimos dos señas de identidad de esta tierra bajo una misma camiseta y con un objetivo común: proyectar todo lo bueno que tenemos", ha señalado.

UNA CAMISETA QUE LLEVA GRANADA

La vinculación de las nuevas equipaciones con la provincia va más allá de la presencia de Sabor Granada. Las tres camisetas oficiales incorporan en su parte baja delantera un distintivo con la silueta de la provincia, concebido como sello de producto oficial de Granada y que refuerza la identificación del equipo con el territorio.

Las equipaciones alternativas también convierten algunos de los paisajes más singulares de Granada en protagonistas. La segunda camiseta toma como referencia los fondos marinos de la Costa Tropical, mientras que la tercera está inspirada en el paisaje del desierto de Gorafe, en pleno corazón del Geoparque de Granada.

De esta forma, las equipaciones con las que competirá el Granada CF durante la temporada 2026/27 incorporan elementos vinculados a los productos, al paisaje y al territorio granadino, convirtiéndose en un escaparate de la diversidad y riqueza de la provincia dentro y fuera de nuestras fronteras.

Sabor Granada estará presente en el frontal de las tres equipaciones oficiales de juego y en las prendas de entrenamiento del primer equipo, además de contar con visibilidad en diferentes soportes publicitarios y de comunicación del club.

La iniciativa da continuidad a la presencia de Sabor Granada durante la temporada 2025/26 dentro del sistema de patrocinio rotatorio del frontal de la camiseta. Tras esta primera experiencia, la Diputación refuerza ahora la presencia de su marca agroalimentaria convirtiéndola en patrocinador principal durante toda la temporada.