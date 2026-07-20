Sadeco inicia la retirada de las gomas de las bocas de los contenedores para facilitar el depósito de residuos. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha iniciado una de las medidas incluidas en su plan de choque para mejorar la limpieza del entorno de los contenedores de residuos y reducir el abandono de bolsas en la vía pública. La actuación consiste en la retirada progresiva de las gomas instaladas en las bocas de los recipientes de las fracciones resto y orgánica.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la implantación del nuevo sistema introdujo un diseño que incorpora elementos de goma en los orificios de acceso. La experiencia acumulada ha permitido constatar que este sistema puede dificultar la introducción de las bolsas con restos, favoreciendo que, en algunos casos, sean abandonadas en el exterior de los contenedores incluso cuando estos disponen de capacidad suficiente.

Con el objetivo de facilitar el uso de los depósitos, mejorar la experiencia de los usuarios y reducir la presencia de residuos, Sadeco ha comenzado la retirada de estos elementos de goma. Los trabajos se desarrollarán de forma progresiva durante los meses de verano, unas 13 semanas, y continuarán hasta principios del mes de octubre, siguiendo una planificación que permitirá actuar de manera ordenada en toda la ciudad.

En total, la actuación alcanzará a 2.167 contenedores, de los que 712 corresponden a la fracción resto y 1.454 a la de orgánica. Desde el punto de vista técnico, la intervención es sencilla y ya ha sido aplicada en otras ciudades. Su finalidad es favorecer un depósito más cómodo y ágil de los residuos, disminuir el número de bolsas abandonadas fuera de los recipientes y evaluar el comportamiento del sistema una vez eliminados estos elementos.

Así, Sadeco realizará un análisis comparativo de las incidencias registradas antes y después de la retirada de las gomas para comprobar la eficacia de la medida. El seguimiento será llevado a cabo por el Servicio de Inspección de la empresa municipal, que elaborará informes semanales sobre la evolución del funcionamiento y del número de bolsas depositadas en el exterior de los mismos.

PLAN DE CHOQUE

Esta iniciativa forma parte del plan de choque puesto en marcha por Sadeco para reforzar el servicio de recogida de residuos y mejorar la limpieza de la ciudad. Entre las medidas ya implantadas destaca la incorporación completa de los 20 nuevos camiones con los que la empresa ha renovado y reforzado su flota de recogida. Gracias a ello, los 70 itinerarios diarios diseñados por la compañía se están desarrollando en su totalidad y sin incidencias destacables, garantizando una mayor capacidad de respuesta.

A este refuerzo se suma también la ampliación del dispositivo de limpieza del entorno de las islas de contenedores mediante dos vehículos carrozados adicionales en cada turno de trabajo, lo que permite actuar con mayor rapidez sobre los restos dejados junto a los contenedores, reduciendo su impacto visual y mejorando la imagen de estos espacios en los barrios de Córdoba.

Asimismo, Sadeco continúa desplegando su nuevo plan de baldeo intensivo de calles, una actuación que se extenderá progresivamente por toda la ciudad. Esta misma semana los trabajos se desarrollan en las zonas de Agrupación Córdoba y Carlos III, dentro de un calendario que permitirá reforzar la limpieza viaria durante los próximos meses.

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha destacado que "este plan de choque responde al compromiso de la empresa municipal por mejorar de forma continua el servicio que se presta a la ciudadanía", a lo que ha agregado que han escuchado "las incidencias detectadas durante la implantación del nuevo modelo de contenedores y actuamos para facilitar el depósito de los residuos y reducir el abandono de bolsas en la vía pública".

También, ha resaltado "la importancia de la colaboración ciudadana para que estas acciones redunden en una mejora de la imagen de los contenedores repartidos por la ciudad". Y ha añadido que esta medida se suma "al importante esfuerzo realizado con la incorporación de la nueva flota de recogida, el refuerzo de la limpieza en las islas de contenedores y el plan intensivo de baldeo". "El objetivo es seguir mejorando la imagen de Córdoba y ofrecer un servicio cada vez más eficaz, eficiente y adaptado a las necesidades de los cordobeses", ha aseverado.