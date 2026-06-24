Sadeco pide "disculpas" a vecinos por los problemas en la recogida de basura y espera que se normalice en julio

El presidente de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco), Miguel Ruiz Madruga. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la empresa municipal Saneamientos de Córdoba (Sadeco), Miguel Ruiz Madruga, ha pedido este miércoles "disculpas" a los vecinos por "lo que está ocasionando la falta de normalidad en la recogida de los residuos sólidos urbanos" y confía en que "se vuelva a la normalidad en el mínimo tiempo posible" con la incorporación de camiones pendientes, elogiando ante todo la labor de los empleados de la entidad.

En una rueda de prensa para "dar explicaciones a todos los vecinos ante las incidencias que se producen desde el mes de mayo en la recogida", el concejal ha aseverado que han sido "conscientes desde el primer momento del problema que se estaba ocasionando", de ahí su petición de perdón, al quedar "totalmente inoperativos diez camiones" desde el citado mes.

En concreto, ha detallado que "el problema ha sido que durante el mes de mayo han sucedido una serie de averías en los camiones de recogida de residuos sólidos urbanos, fundamentalmente los de carga lateral compactadores, que han impedido contar con el número suficiente de vehículos para hacer la recogida total en los distintos circuitos", de modo que ha habido "menos capacidad operativa por las incidencias que se han provocado en esos vehículos y que han estado en un porcentaje muy alto inoperativos durante mayo".

Al respecto, ha apuntado al "deterioro acelerado que ha sufrido la flota y anómalo de los 16 camiones de gas natural que se adquirieron durante el mandato 2015-2019, que se compraron a una marca de mucho prestigio, pero esa tecnología ha tenido problemas estructurales que han provocado que progresivamente esos camiones hayan tenido que quedarse inoperativos y sin una solución posible, porque la propia marca de esos camiones lo que hizo fue dar de baja esa tecnología".

A su juicio, "se hizo lo correcto, se compró una buena tecnología y una buena marca, pero esa tecnología ha dado problemas", de forma que "de esos 16 camiones prácticamente la mitad han estado inoperativos", algo que "se empezó a detectar en noviembre de 2024" y se inició la toma de decisiones, "porque la respuesta que se daba desde la marca y el concesionario oficial era que probablemente no se podrían resolver los problemas de esos vehículos".

Por tanto, Sadeco hizo "un movimiento rápido, que fue sacar a licitación un contrato, en este caso de 50 vehículos, en noviembre de 2025, para adquirir 20 vehículos de recogida de residuos de carga lateral compactadores y 30 vehículos recolectores", ha indicado el edil, quien ha asegurado que "se hizo con toda la rapidez posible que permite un proceso de licitación y hubo el problema de un recurso a última hora que retrasó un poco la formalización del contrato".

MEDIDAS ANTE "LA CRISIS DESDE MAYO"

En cuanto a "la crisis vivida durante el mes de mayo y los momentos de dificultad", el presidente ha apuntado que entre las medidas "urgentes" al ver que se quedaban sin flota ha estado "replanificar los 70 recorridos que a diario realiza la empresa", de modo que "se han equilibrado los turnos" con los camiones disponibles.

La segunda medida ha sido que ante "la imposibilidad de recoger todos los restos, se han priorizado los restos orgánicos", de manera que "en algunas islas de contenedores se recogieron los restos orgánicos y no se recogieron otros restos".

La tercera medida ha sido "realizar el alquiler por vía de urgencia de dos camiones que al final no se han utilizado", porque "no venían en disposición de prestar el servicio". La cuarta medida ha sido "agilizar la reparación de los camiones que se iban quedando en el dique seco".

Y la quinta medida, que ha sido "clave", ha sido "negociar con la empresa suministradora, que se le ha adjudicado el contrato, el adelanto de los plazos en la entrega de los 20 camiones" del día 21 de julio, por lo que "se hará progresivamente desde el mes de julio".

En palabras del edil, "con estas cinco medidas que han formado parte del plan de contingencia se ha permitido minimizar el problema e irlo resolviendo progresivamente", después de que durante el mes de mayo ha habido en servicio una media de 26 camiones al día, ocho menos de lo necesario, "que es lo que ha provocado que parte de los residuos no se pudieran recoger".

Durante el mes de junio y hasta este martes, ha habido en servicio una media diaria de 30 camiones. "Por tanto ya nos estamos acercando a la normalidad", ha defendido, entre otros aspectos y medidas impulsadas, con el fin de que "el escenario más cierto es que a finales de julio esté ya la total normalidad del servicio".

NUEVOS CONTENEDORES

Y ante el nuevo modelo de contenedor, Ruiz Madruga ha dicho que "los litros son más o menos los mismos, un poco menos de capacidad" que el anterior, pero "la boca del contenedor, más pequeña, además con una resistencia en la banda de goma con espigas que hace que, sobre todo las personas mayores, tengan que hacer un esfuerzo para introducir la bolsa y eso provoca que a veces dejen la bolsa en el suelo".

Ante esa realidad, el concejal ha aseverado que se trabaja en "mejorar la entrada de bolsa en el contenedor", de manera que "en muy corto plazo ese problema se va a solucionar". Respecto a las zonas nuevas, ha indicado que "se hace un análisis y se detectan los contenedores que hacen falta", a la vez que "se detectan los contenedores que se saturan en la zona antigua".

También ha comentado sobre la incorporación de operarios nuevos que "la empresa ha crecido, en relación al número de trabajadores que tenía en 2018, en 95 o 94 trabajadores", al tiempo que ha afirmado que "va a seguir creciendo el número de trabajadores", con la convocatoria de nuevas plazas, "no solamente de operarios, sino también para reforzar la plantilla técnica".

Y ha valorado "el compromiso más real con las transferencias de capital que ha hecho el Ayuntamiento a Sadeco, la última del año pasado con tres millones de euros".