La Sala Hangar de Córdoba acoge el 1 de abril a Cristian de Moret, con armonía entre flamenco, rock y electrónica

CÓRDOBA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala Hangar de la capital cordobesa acoge el viernes 1 de abril, a las 22,30 horas, un concierto del artista Cristian de Moret, quien continúa surcando nuevos caminos dentro del arte flamenco, en este caso con una armonía entre el cante jondo, el rock y la electrónica.

Según destacan a Europa Press desde la promotora Sashe Live, las entradas anticipadas tienen un coste de 12 euros y en taquilla son a 15 euros. Se pueden comprar en la Sala Hangar y en la siguiente dirección web https://www.wegow.com/es-es/compra/cristian-de-moret-en-cord....

En concreto, este artista onubense afincado en Sevilla, "amante de la profundidad y el compromiso con la música y su imprescindible mensaje integrador para los pueblos", ha facturado un primer trabajo en solitario, 'Supernova', "dejando perplejos tanto a los aficionados al flamenco, como a los que no lo son tanto, gracias a la mezcla de su conocimiento real del flamenco, junto a variopintas influencias musicales".

A lo largo de 2022 Cristian lanzará 'Caballo Rojo', segundo disco en el que "vuelve a sorprender con esa manera única que tiene de fusionar el flamenco con diferentes estilos musicales, mostrando de nuevo esas influencias tan dispares, como son Camarón, Daft Punk, Queen of The Stone Age, Paco de Lucía, Chet Faker, Radiohead, Carpenter Brut, The Weekend o Pepe Marchena".

Además, comentan que la cita es "una oportunidad única y exclusiva para hacerse con el nuevo disco, 'Caballo Rojo', porque su lanzamiento digital será paulatinamente a lo largo de 2022, pero estará disponible para su compra en formato cd en el mismo concierto".

Al respecto, el primer 'single' de adelanto del segundo disco es 'Magia Negra', en el que Cristian de Moret fusiona una base instrumental 'electro house' con tintes latinos con la rumba como elemento flamenco vocal, a la vez que "posesión, atracción y amores imposibles son los elementos que circundan alrededor de los conceptos centrales de la letra: magia negra, música de baile y relaciones tóxicas".

Mientras, en 'Caballo Rojo', el artista crea "un universo entre la sensibilidad y la belleza que aporta el poder de la música al oyente en tres partes a través de elementos, letras y sonidos programáticos que ayudan a plasmar, absorber y recordar sonoramente esa imagen de gran belleza que muestra la portada del disco".

Así, precisan que "Furia, Mustang y Purasangre son las tres partes estilísticamente diferenciadas en las que se desgranan atributos estéticos y románticos que nos mantienen cerca de esa imagen de ensueño en la que los valores como la supervivencia, la fuerza, pero también la sensibilidad quieren romper explosivamente y abrazarse con el sonido electrónico, rockero y flamenco de Cristian de Moret".