Salobreña (Granada) celebra el II Festival Mundial de 'Foodtrucks' con sabores del mundo y música en vivo

Cartel del II Festival Mundial de Foodtrucks que se celebra en el Nuevo Parque La Fuente de Salobreña del 3 al 6 de septiembre. - AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA

SALOBREÑA (GRANADA), 31 (EUROPA PRESS)

El municipio granadino de Salobreña volverá a convertirse en el epicentro gastronómico y musical de la costa granadina del jueves 3 al domingo 6 de septiembre. El Nuevo Parque La Fuente acogerá la segunda edición del Festival Mundial de 'Foodtrucks', una cita pensada para todos los públicos que combinará una variada oferta culinaria con actuaciones musicales y espectáculos infantiles de acceso gratuito.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en una nota informativa, en la que señala que durante cuatro jornadas festivas, el espacio municipal se transformará en un punto de encuentro alrededor de la gastronomía internacional y el entretenimiento.

El recinto contará con gastronetas especializadas en especialidades de diferentes partes del mundo, incluyendo la cocina cubana, venezolana, italiana, mexicana, americana y argentina. Además de la oferta culinaria, la organización habilitará un recinto acondicionado con mesas, sillas, zonas de sombra, espacios para los más pequeños, barra de bebidas, servicio de limpieza y decoración tematizada.

Una de las particularidades del formato es su carácter competitivo, ya que un jurado profesional evaluará los platos participantes bajo criterios preestablecidos para determinar al establecimiento ganador, que recibirá su trofeo durante la jornada de clausura.

La programación ofrecerá actividades adaptadas a diferentes públicos a lo largo del fin de semana. El jueves 3 de septiembre las actividades arrancarán a las ocho de la tarde con el show de Luli Pampín y la presencia de Rumi de las Guerreras K-Pop, dando paso a las diez menos cuarto de la noche a un concierto tributo a Extremoduro.

El viernes 4 de septiembre la jornada comenzará a las ocho de la tarde con un pasacalles infantil, seguido a las nueve y media de la noche por la sesión de DJ Doctor 80 Music y un homenaje a Mecano a las diez y cuarto.

El sábado 5 de septiembre los espectáculos infantiles continuarán a las ocho de la tarde con el Cantajuegos Disney, continuados por la ambientación musical de DJ Gebé y el concierto tributo a Héroes del Silencio a las diez y cuarto de la noche.

El festival cerrará el domingo 6 de septiembre con el Show de Zenón a las ocho de la tarde y una actuación tributo a El Barrio a las diez menos cuarto de la noche.