El Salón Mudéjar del Palacio Municipal de Cultura Condestable Iranzo de Jaén acoge a los Carteros Reales este sábado

Los Carteros Reales en el Salón Mudéjar del Palacio Municipal de Cultura Condestable Iranzo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La magia de la Navidad ha cobrado vida en la mañana de este sábado en el emblemático Salón Mudéjar del Palacio Municipal de Cultura Condestable Iranzo de Jaén, donde los Carteros Reales han recibido a los ciudadanos que han entregado sus cartas de cara al próximo 6 de enero.

Tal y como ha apuntado el Consistorio local en una nota, este marco histórico ha sido el escenario elegido para que "cientos de niños y mayores de Jaén" entreguen personalmente sus cartas y deseos a los Carteros Reales.

En concreto, desde las 12,00 del mediodía y hasta las 14,00 horas y por la tarde, de 18,00 a 21,00 horas, con acceso libre para toda la ciudadanía, los emisarios de Sus Majestades de Oriente han recibido de forma individualizada a cada asistente, "escuchando con atención sus anhelos para la noche más esperada del año".

Este encuentro, organizado por el Patronato Municipal de Cultura, se ha desarrollado en un "ambiente de ilusión y nerviosismo contenido", consolidándose como "una de las citas más entrañables" del programa navideño de la capital.