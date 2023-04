SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo ha cifrado en el 3,22% el seguimiento en el turno de mañana, según el corte realizado a las 11,00 horas, de la huelga convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) este miércoles, desde las 8,00 a las 20,00 horas, entre todos los facultativos de este nivel asistencial. De los 4.872 profesionales que se encuentran en este turno, 157 han secundado el paro.

Por provincias, Almería tiene un 1,75% de seguimiento y siete profesionales en paro por la huelga; en Cádiz, 3,38% y 20 profesionales; Córdoba, 1,99% y doce profesionales; Granada, 3,21% y 23 profesionales; Huelva, 2,51% y nueve profesionales en huelga; Jaén, 2,42% y doce profesionales; Málaga, 4,27% y 28 profesionales, y en Sevilla, 4,38% de seguimiento y 46 profesionales en paro por la huelga.

Así lo ha indicado a través de un comunicado la Consejería de Salud, que ha señalado que, como no puede ser de otra manera, respeta cualquier acción sindical y quiere recordar que las negociaciones siguen abiertas. Además de las reuniones que continúan con colegios profesionales y sociedades científicas, y con los propios profesionales del sistema sanitario público de Andalucía.

En este sentido, ha vuelto a resaltar que el Gobierno de la Junta de Andalucía "apuesta por la estabilización y la mejora" del empleo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la equiparación salarial con otras comunidades y la renovación y modernización de las infraestructuras sanitarias, como se ha ido transmitiendo siempre a organizaciones sindicales, colegios profesionales y opinión pública.

Además, ha subrayado que desde el SAS se trabaja constantemente en aspectos tan relevantes como la mejora de la accesibilidad, la gestión eficiente de la demanda asistencial, como por ejemplo a través de la consulta de acogida, y en el seguimiento continuo de la situación en tiempo real de los centros para facilitar la gestión de la demora y de la actividad, así como en la desburocratización de las consultas.

La negociación, tal y como ha expresado la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, tiene como objetivo mejorar la atención primaria y la atención al paciente en la región. Por ello, ha resaltado la importancia de que ambas partes trabajen juntas, de manera cooperativa, para alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los andaluces.

SMA SITÚA EN UN 50% EL SEGUIMIENTO EN SEVILLA Y EN UN 30% EN CÓRDOBA

De otra parte, el SMA, que aún no dispone de una cifra global de la huelga porque "los tenemos llamando puerta a puerta y tardan en llegar", ha destacado que los datos de Sevilla a nivel provincial "no son malos, por encima del 50% en estos primeros momentos". Además, sitúan en un 20% el seguimiento del paro en Málaga, en una 30% en Córdoba o de un 10% en Huelva.

Sobre la cifra de seguimiento aportada por Salud, el presdiente del SMA, Rafael Carrasco, ha señalado que "la Junta de Andalucía, y en general todo los gobiernos, suelen cifrar los seguimientos de las huelgas siempre por debajo del 10 o el 15%, así que a mí no me sorprende que los datos estén en torno al 4%". "Me esperaba algo así", ha apuntado.

De forma paralela a la huelga, el SMA ha retomado también este miércoles las movilizaciones con una manifestación que ha arrancado a las 11,30 horas desde la sede del Gobierno andaluz, el Palacio de San Telmo en Sevilla, para concluir ante la sede del SAS en la Avenida de la Constitución de la capital hispalense.