Salud constata "la disminución en un 30%" de la frecuentación en los centros de salud abiertos por la tarde en Navidad

Publicado 07/01/2020 13:27:26 CET

SEVILLA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha defendido que el Plan de Vacaciones de Navidad "no ha tenido ningún impacto negativo desde el punto de vista sanitario" y ha señalado que en los centros de salud que se han mantenido abiertos por la tarde "ha disminuido la frecuentación en un 30%".

Así se ha pronunciado el titular de Salud en una entrevista a Europa Press sobre el cierre parcial de centros de salud de atención primaria por las tardes coincidiendo con las vacaciones de Navidad, unos cierres que han provocado protestas de entidades, vecinos y sindicatos.

De este modo, el titular de Salud ha defendido que "hay que armonizar" el derecho a las vacaciones de los profesionales y el derecho a la asistencia sanitaria de los ciudadanos andaluces, para añadir que el Plan "no ha tenido ningún impacto sanitario" y que en los centros de salud que se han mantenido abiertos por la tarde "ha disminuido la frecuentación en un 30%".

Ha añadido que "solo han sido ocho días en los que sabíamos que iba a haber muy poca frecuentación, ya que la mucha o poca es por la mañana, y no estábamos en epidemia de gripe", al tiempo que ha insistido en que "no ha tenido un impacto negativo en la salud de la población" y ha recordado que este Plan "no es novedoso" y que el PSOE lo ha implantado "siempre".

Aguirre ha subrayado que no solo "ha funcionado bastante bien como todos los años", sino que, además, "este año, por ejemplo en Sevilla, ha habido un mayor número de pediatras por las tardes, más equipos móviles y en algún sitio ha hubo un poco más de frecuentación, se aumentó el personal puntualmente durante dos días".

"Hubo mucho movimiento de nueces al principio y luego ningún impacto negativo desde el punto de vista sanitario", ha abundado Aguirre, quien ha recordado que este martes, 7 de enero, vuelven a abrir todos los centros de salud, "con la incorporación de gran parte del personal que se había tomado sus justas vacaciones y con la vuelta a la normalidad en cuanto a horarios".

LA TASA DE GRIPE, 30,31 CASOS POR 100.000 HABITANTES

Ahora "estamos pendientes de la frecuentación por la gripe", ha manifestado el consejero, quien ha apuntado que la incidencia se sitúa en 30,31 casos por cada 100.000 habitantes --el umbral epidémico está en 40,75 casos por cada 100.000--, "situándose cinco provincias por debajo del umbral y Cádiz, Granada y Huelva un poco por encima".

El consejero de Salud ha recordado que el pasado 2 de diciembre se puso en marcha el Plan de Alta Frecuentación de los servicios sanitarios por la gripe, por lo que "sabemos perfectamente cada situación de centros de salud y hospitales porque van llegando informes a las 12,00, 17,00 y 22,00 horas", de modos que "si hay algún sitio donde puntualmente hay que reforzar, automáticamente se autoriza la contratación, se autoriza la desviación de camas o se para incluso las intervenciones quirúrgicas para dejar camas libres de cara al aumento de la frecuentación", ha concluido.