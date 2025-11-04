Salud niega recortes en las continuidades asistenciales en Córdoba y prevé un "aumento" de las mismas en noviembre

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba ha negado este martes que, tal y como denunció públicamente el Sindicato Médico de Córdoba (SMC), se estén produciendo recortes en las continuidades asistenciales en Atención Primaria en la provincia, asegurando que, de hecho, prevé un "aumento" de las mismas en noviembre.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de Salud, después de que el pasado viernes el SMC criticase la "decisión injustificada" de aplicar dichos "recortes", que "tendrán un impacto directo en el aumento de las demoras en Atención Primaria y en el deterioro de la calidad asistencial que reciben los pacientes", pues la prolongación voluntaria de la jornada por los facultativos "constituye una herramienta esencial para reducir las listas de espera, mejorar la accesibilidad a las consultas médicas y evitar la sobrecarga de los servicios de urgencias".

Ante esto, desde la Delegación de Salud han querido "aclarar las medidas implementadas para mejorar la eficiencia del sistema sanitario público" en la provincia, afirmando que, "contrariamente a lo manifestado por el SMC sobre supuestos recortes, los datos oficiales demuestran que en octubre de 2025 se han realizado continuidades asistenciales, previéndose un aumento durante noviembre".

Además, las mismas fuentes han señalado que durante el pasado mes de octubre "se ha implantado un proceso de análisis que garantizará un uso eficiente y equitativo de los recursos disponibles" en la sanidad pública en la provincia.

En este sentido, la Junta ha reafirmado su "compromiso con la mejora continua de la atención sanitaria y la gestión eficiente de los recursos públicos", subrayando que "el nuevo sistema de asignación de continuidades asistenciales no representa un recorte, sino una reorganización basada en criterios objetivos que busca dirigir los recursos hacia donde realmente se necesitan, beneficiando así a los pacientes que requieren una atención más urgente".

Este modelo, según han indicado desde la Delegación de Salud, "garantiza que las continuidades asistenciales cumplan efectivamente su propósito", es decir, "incrementar la capacidad de respuesta del sistema sanitario de manera equilibrada y justa entre todas las Unidades de Gestión Clínica del área, mejorando la accesibilidad y calidad asistencial para todos los ciudadanos cordobeses".