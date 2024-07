Salud presenta este martes a los sindicatos el plan de verano y UGT no acude "por no haber cambiado nada" tras la huelga

SEVILLA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha convocado a las organizaciones sindicales Satse, SMA, CSIF, CCOO y UGT a una mesa sectorial este martes, a las 11,00 horas, para presentarles el plan de verano tras lanzar la oferta a los Médicos Internos Residentes (MIR) que terminan su formación el próximo mes de septiembre a fin de cubrir 656 plazas --363 de Medicina de Familia y otras 293 de distintas especialidades-- para que terminen este periodo en otro centro u hospital. Esta opción, que es voluntaria, viene acompañada de un complemento a la docencia y a la movilidad de 500 euros al mes frente a los 250 que en principio había planteado el SAS a los sindicatos para las 641 plazas que son difíciles de cubrir.

UGT ha confirmado este lunes mediante un comunicado de prensa que no acudirá a esta mesa sectorial porque "no ha cambiado nada" tras el primer paro parcial de tres horas convocado en la historia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) el pasado 26 de junio. "UGT no va a participar de esta pantomina y no va a acudir de palmero ante una Administración que no es capaz de solucionar los múltiples temas pendientes y que afectan a todo el personal del SAS --bolsa de empleo, urgencias, promoción profesional, complemento específico, órdenes pendientes, especialidades de Enfermería, eventuales y traslados permanentes, entre otros asuntos--", ha enumerado UGT Andalucía.

Por su pate, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía ha decidido acudir porque "es una mesa de puro trámite" donde se van a aprobar documentos de salud laboral, que han sido aprobados previamente en la mesa técnica de salud laboral. "Por lo tanto, no es una mesa al uso, sino para el cumplimiento de esos trámites administrativos", ha aclarado.

"Desde CCOO Andalucía, llevamos una batería de preguntas sobre las rotaciones de los residentes de este verano para cubrir cupos, sobre la carrera profesional, sobre la bolsa de empleo del SAS y sobre el Pacto de Atención Primaria, intentando obtener una negociación con la Administración. Es de los últimos intentos que vamos a tener para arrancar una negociación o para que, al menos, se comprometan a cumplir el Pacto que han firmado", han puntualizado a Europa Press fuentes de la central sindical.

Por parte de CSIF Andalucía, Victorino Girela ha asegurado la asistencia pero ha adelantado que el plan de verano "pinta mal". "Es insuficiente por la escasez de profesionales que tenemos y las medidas que se contemplan no van a poder paliar el déficit en algunas categorías asistenciales", ha remarcado en declaraciones a Europa Press. Satse también ha confirmado su presencia en la mesa sectorial.

Además del plan de verano, en la mesa sectorial se abordará la aprobación de nuevos procedimientos del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS); se presentarán los borradores de los decretos para regular el observatorio de agresiones a profesionales del sistema sanitario público y de autorización para la constitución y funcionamiento de biobancos con fines de investigación biomédica; y la actuación de los comités de seguridad y salud del SAS del pacto del 10 de julio de 2023 sobre derechos de participación y representación en materia de prevención de riesgos laborales.

La oferta de plazas para los MIR era uno de los últimos flecos que quedaban por cerrar del plan de verano y cuenta ya con el aval de SMA y CSIF y el voto en contra de Satse, CCOO y UGT. Esta oferta que la Junta ha llamado de fidelización forma parte del plan de verano de 2024, que prevé 37.320 contrataciones autorizadas para cubrir las vacaciones de los profesionales de la salud, que significa un 3,15% más que el pasado año (36.179). De estas contrataciones, además, 32.336 irán destinadas a Atención Hospitalaria y 4.984 a Atención Primaria. Esta planificación contará con 144 millones de euros, un 6,6% más que en 2023 y un 30% más del que se dedicó en 2018.

En cuanto a la Atención Primaria, la consejera Catalina García explicaba en una rueda de prensa posterior a un Consejo de Gobierno que este verano se mantendrán abiertos los 1.514 centros de salud existentes en Andalucía, esto es: "No se va a cerrar ningúno". Además, detallaba que se abrirán 390 consultorios en horario de tarde --de 15,00 a 20,00 horas--, cifra que supone cinco más que en 2023. Además, Salud va a reforzar con 251 profesionales los centros de Atención Primaria, sobre todo en la zona de playa, con una mayor afluencia de turistas y también se reforzará con siete médicos y siete enfermeras la Operación Paso del Estrecho (OPE).

Sobre el número de camas disponibles en el periodo estival, Catalina García sostenía que Andalucía cuenta con 15.115 camas, de las que un 96,26% han estado funcionando entre enero y mayo. Para el verano, está prevista la utilización de 12.929 camas, un 85,5% de las disponibles entre enero y mayo de este año. El resto de camas están preparadas por si en algún momento hiciera falta activarlas. De otro lado, los quirófanos se encuentran al 80% de su disponibilidad, un nivel "similar" a los años 2022 y 2023, con la previsión de alcanzar la realización de 76.000 intervenciones, 2,93 millones de consultas externas y 3,04 millones de pruebas diagnósticas, un 4% más de las realizadas en 2023.

El periodo de contratación culminó el pasado 29 de junio para cubrir las vacaciones del personal sanitario desde el 1 de julio al 31 de octubre. Por meses, se preveían 1.090 contrataciones en junio, 13.845 en julio, 12.053 en agosto, 8.698 en septiembre y 1.183 en octubre. En total, 1.141 contrataciones más que en 2023. Por categorías, suponen 2.122 contrataciones para médicos, 12.693 para enfermeras, 12.044 para TCAEs y otros técnicos y 10.461 contrataciones para personal de gestión, mantenimiento, hostelería, entre otros.

Por provincias, en Almería se realizarán 4.255 contrataciones, 3.450 para Atención Hospitalaria y 805 para Atención Primaria; en Cádiz, 6.182, de las cuales 5.498 en hospitales y 684 en Primaria; en Córdoba, un total de 3.062, 2.795 en hospitales y 267 en Primaria; en Granada, 4.748, de las cuales 4.200 en Atención Hospitalaria y 548 en Atención Primaria; Huelva, 3.043, de ellas 2.240 en hospitales y 803 en centros de salud y consultorios; Jaén, 2.817, de las que 2.530 en hospitales y 287 en Primaria; 5.910, 5.150 en hospitales y 759 en Primaria; y Sevilla, 7.303, de las cuales 6.473 en Atención Hospitalaria y 830 contrataciones en Atención Primaria.