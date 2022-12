JAÉN, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado este viernes la bajada del paro registrado que se ha producido el pasado mes de noviembre, que "suele ser desfavorable" para la creación de empleo, y al hilo ha defendido que, "a pesar de la incertidumbre provocada por (el presidente de la Federación Rusa, Vladimir) Putin y su invasión en Ucrania, España está avanzando y sorteando las dificultades mucho mejor que los países europeos".

Así lo ha manifestado el jefe del Ejecutivo durante su intervención en el acto de presentación del proyecto de creación del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), en Jaén, y tras saberse, este mismo viernes con los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) bajó en 33.512 desempleados en noviembre en relación al mes anterior (-1,1%), su segundo mayor retroceso en este mes dentro de la serie histórica tras el experimentado en 2021 (-74.381 desempleados).

Pedro Sánchez ha aludido en su discurso a los datos del mercado laboral de noviembre, y ha valorado que "se ha comportado mucho mejor de lo que típicamente corresponde" a un mes que "suele ser desfavorable", y al respecto ha destacado que "el empleo se mantiene --la Seguridad Social perdió una media de 155 cotizantes en noviembre--, y el paro ha descendido en más de 33.000 personas", arrojando "el segundo mejor registro de toda la historia".

Al hilo, el presidente ha puesto de relieve que, "a pesar de la incertidumbre provocada por Putin y su invasión en Ucrania, España está avanzando y sorteando las dificultades mucho mejor que los países europeos", y ha destacado que, "este año España va a crecer más, crear más empleo y reducir el paro más que la mayor parte de los países de nuestro entorno, y tenemos la inflación más baja de toda la zona euro".

"Estamos creciendo más y protegiendo a la clase media y trabajadora del país, y también avanzamos en la reindustrialización y la modernización con nuevos proyectos basados en la digitalización y la transición ecológica", ha añadido Pedro Sánchez, quien, no obstante, ha apostillado que "no podemos bajar la guardia", porque "persisten las amenazas, extraordinarias incertidumbres que no dependen de nosotros, sino, por desgracia, de una única persona", en alusión a Putin.

"ENORMES POTENCIALIDADES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA"

Pero, a renglón seguido, el jefe del Ejecutivo ha apostado por "valorar las enormes potencialidades y extraordinarias fortalezas de la economía española para afrontar cualquier tipo de desafíos".

En esa línea, Sánchez ha aludido al actual "contexto internacional complejo" en el que "somos conscientes, probablemente más que nunca, de la necesidad de reforzar nuestra autonomía y reducir la dependencia de terceros, sobre todo y particularmente en el ámbito energético, pero también en otros muchos", al respecto de lo cual ha comentado que "la pandemia hizo a la Unión Europea despertar, y ser consciente de su propia vulnerabilidad en este ámbito", y "la guerra de Ucrania está reforzando tal convicción, a la que es preciso dar respuesta con liderazgo, determinación para avanzar y visión integradora de lo que representa esa autonomía estratégica", ha añadido.

Esa, según ha continuado el presidente, es "la misma determinación con la que el Ejecutivo de España se ha enfrentado a las consecuencias económicas de esta guerra, especialmente a la hora de combatir la subida generalizada de los precios", y al hilo ha valorado que, "en los últimos cuatro meses, con muchísima dificultad, desplegando muchísimos recursos, y gracias también a trabajadores y empresas, hemos conseguido doblegar la curva de la inflación con mayor intensidad que ningún otro país de la zona euro", y "hoy somos el país con menor tasa interanual de toda la zona euro gracias al efecto de las medidas del Plan de Respuesta" del Gobierno, según ha destacado Pedro Sánchez.