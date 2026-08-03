Sando participa en el desarrollo de un sistema de mantenimiento de reactores de fusión para el IFMIF-DONES

El proyecto OPTIMA-DONES reúne a empresas y organismos de investigación para impulsar nuevas capacidades de mantenimiento predictivo en los sistemas críticos de IFMIF-DONES, una infraestructura clave para el desarrollo de la energía de fusión - SANDO

GRANADA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La compañía Sando forma parte del consorcio multidisciplinar que desarrolla OPTIMA-DONES, una iniciativa de I+D+i orientada a diseñar un sistema ciberfísico de supervisión y mantenimiento avanzado para los sistemas críticos de la instalación IFMIF-DONES que se pondrá en funcionamiento en Escúzar (Granada), una instalación única en el mundo para apoyar el desarrollo de la energía de fusión mediante el ensayo y la calificación de los materiales que se emplearán en los futuros reactores.

En este contexto, OPTIMA-DONES trabaja en el desarrollo de soluciones basadas en gemelos digitales, inteligencia artificial y tecnologías de datos avanzados, que permitan evolucionar desde modelos tradicionales hacia un mantenimiento predictivo, proactivo y cognitivo, aumentando la seguridad, la disponibilidad operativa y la vida útil de las instalaciones.

Sando explica en un comunicado que el proyecto OPTIMA-DONES, enmarcado en la convocatoria Transmisiones 2024, del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) reúne a seis empresas: Ayesa, Quantia, CT Ingenieros, TD Transformación Digital, SoftCrits y Sando, y a tres organismos de investigación, como son las universidades de Málaga y Granada y el Consorcio IFMIF-DONES España.

Estas entidades abordan uno de los principales retos tecnológicos asociados a la fusión: la gestión inteligente y segura del mantenimiento en entornos de alta complejidad y radiación.

ALIANZA TECNOLÓGICA

Sando participa como socio industrial especializado en conservación y mantenimiento de infraestructuras, aportando su experiencia en la gestión de entornos complejos y contribuyendo a la validación de soluciones en condiciones operativas reales. Su participación se orienta hacia el desarrollo de modelos de "Mantenimiento 5.0", en los que confluyen capacidades humanas, sistemas digitales y robótica avanzada.

El consorcio integra capacidades complementarias en ámbitos como la ingeniería, la ciberseguridad, la robótica, el desarrollo de software y la modelización predictiva, junto a la participación de entidades académicas y del propio ecosistema IFMIF-DONES, lo que permite abordar de forma integral la cadena de valor del mantenimiento en sistemas críticos.

Además de su contribución tecnológica, OPTIMA-DONES tiene un impacto relevante en el impulso de la energía de fusión como alternativa sostenible, favoreciendo el desarrollo de fuentes energéticas limpias y seguras a largo plazo.

Sando forma parte del consorcio multidisciplinar que desarrolla el proyecto OPTIMA-DONES, una iniciativa de I+D+i orientada a diseñar un sistema ciberfísico de supervisión y mantenimiento avanzado para los sistemas críticos de la instalación IFMIF-DONES.

Ubicada en Granada y única en el mundo, esta instalación tiene como objetivo apoyar el desarrollo de la energía de fusión mediante el ensayo y la calificación de los materiales que se emplearán en los futuros reactores.

En este contexto, OPTIMA-DONES trabaja en el desarrollo de soluciones basadas en gemelos digitales, inteligencia artificial y tecnologías de datos avanzados, que permitan evolucionar desde modelos tradicionales hacia un mantenimiento predictivo, proactivo y cognitivo, aumentando la seguridad, la disponibilidad operativa y la vida útil de las instalaciones.

El proyecto OPTIMA-DONES, enmarcado en la convocatoria Transmisiones 2024, del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) reúne a seis empresas: Ayesa, Quantia, CT Ingenieros, TD Transformación Digital, SoftCrits y Sando, y a tres organismos de investigación, como son las universidades de Málaga y Granada y el Consorcio IFMIF-DONES España. Estas entidades abordan uno de los principales retos tecnológicos asociados a la fusión: la gestión inteligente y segura del mantenimiento en entornos de alta complejidad y radiación.

ALIANZA TECNOLÓGICA

Sando participa como socio industrial especializado en conservación y mantenimiento de infraestructuras, aportando su experiencia en la gestión de entornos complejos y contribuyendo a la validación de soluciones en condiciones operativas reales. Su participación se orienta hacia el desarrollo de modelos de "Mantenimiento 5.0", en los que confluyen capacidades humanas, sistemas digitales y robótica avanzada.

El consorcio integra capacidades complementarias en ámbitos como la ingeniería, la ciberseguridad, la robótica, el desarrollo de software y la modelización predictiva, junto a la participación de entidades académicas y del propio ecosistema IFMIF-DONES, lo que permite abordar de forma integral la cadena de valor del mantenimiento en sistemas críticos.

Además de su contribución tecnológica, OPTIMA-DONES tiene un impacto relevante en el impulso de la energía de fusión como alternativa sostenible, favoreciendo el desarrollo de fuentes energéticas limpias y seguras a largo plazo.

Sando valora que, con su participación en este proyecto, la compñaía refuerza su compromiso con la innovación aplicada a la gestión de infraestructuras y avanza en la incorporación de modelos de operación y mantenimiento basados en datos e inteligencia artificial, alineados con los principales retos tecnológicos y de sostenibilidad a nivel internacional.