Santiago (IU) afirma que la huelga del 11N se convoca "contra quienes no quieren arreglar el problema de la vivienda"

Enrique Santiago (izda, en primera fila), durante la concentración en memoria de Mari Carmen Abascal ante la sede de CCOO en la capital cordobesa. - CCOO

CÓRDOBA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha asegurado este viernes en Córdoba, sobre la convocatoria de huelga general por la vivienda del próximo 11 de noviembre, se convoca "contra quienes no quieren arreglar el problema de la vivienda, estén en el Gobierno o estén en la oposición", y ha explicado que, en un estado descentralizado, como el español, existen responsabilidades compartidas entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, señalando a fuerzas políticas que bloquean soluciones desde ejecutivos autonómicos, como la Junta de Andalucía al no declarar zonas tensionadas, y a formaciones como PP, Vox y Junts, por tumbar decretos sobre vivienda en las Cortes.

En este sentido y en rueda de prensa, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados, ha remarcado que la huelga se dirige "contra quienes no hacen políticas de vivienda para garantizar el derecho a la vivienda", al tiempo que ha recordado el papel del PSOE en la Cámara Baja. Según ha señalado Santiago, el Grupo Socialista se abstuvo hace dos meses ante una Proposición de Ley impulsada para "impedir que los grandes tenedores y fondos buitre compren inmuebles sin control". Además, ha afirmado que el Real Decreto relativo a los desahucios sólo llegó al Congreso gracias a la "inmensa movilización social" generada en torno al caso de Mari Carmen Abascal, tras haber estado "peleando" su tramitación dentro del Gobierno de coalición desde el mes de enero.

Por todo ello, el dirigente de IU ha defendido que las responsabilidades están "muy repartidas" y que, tanto su formación, como la coalición Sumar han trabajado "al máximo para garantizar el derecho a la vivienda". A este respecto, ha insistido en que la movilización impulsada por los sindicatos mayoritarios del país busca "obligar a todas las administraciones públicas a que sean valientes y se comprometan en tomar medidas contundentes", advirtiendo que todas las instituciones deben "arremangarse" para ofrecer soluciones inmediatas a la ciudadanía.

Finalmente, Enrique Santiago ha rechazado las críticas que tildan de "máximos" las propuestas normativas que se debatirán en la Diputación Permanente el próximo 16 de octubre, entre las que se incluye la renovación automática de los contratos de arrendamiento a su vencimiento si se cumple con el pago del alquiler. El portavoz parlamentario ha subrayado que este modelo normativo ya está plenamente vigente en países como Alemania, Francia, Países Bajos o el Reino Unido, concluyendo que "lo que es una excepción en estos momentos en Europa es nuestro país" y que solo se están exigiendo derechos esenciales.

Tras hacer estas declaraciones en la sede provincial de CCOO en Córdoba, Santiago, junto a personal y responsables de dicho sindicato, se han concentrado a las 12,00 horas a las puertas de la organización sindical para guardar un minuto de silencio en memoria de Mari Carmen Abascal, la mujer que fue desahuciada hace dos semanas en Madrid y que falleció el pasado martes.