Sanz afirma que la desconvocatoria de la huelga médica es "lo coherente" y "el mejor camino para cumplir el acuerdo"

Archivo - El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (i), firma un acuerdo con el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda (d). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha afirmado este martes que la desconvocatoria de la huelga anunciada para el 13 de noviembre por parte del Sindicato Médico de Andalucía (SMA) es "lo coherente" y "el mejor camino para el acuerdo" y su cumplimiento.

En declaraciones a los medios, Sanz se ha reafirmado en que el acuerdo firmado con el SMA el pasado junio "se cumplirá" íntegramente, al tiempo que ha reconocido su "satisfacción y responsabilidad" tras el anuncio del sindicato, que ha calificado de "deseable".

El vicepresidente primero y consejero de Sanidad ha recordado además que se dan "las mejores condiciones" para que el diálogo iniciado "fructifique y se desarrolle", ya que el proyecto de presupuestos para 2027 contará con más de 1.000 millones de euros más que el año pasado para "seguir creciendo en profesionales" y en medidas destinadas a la mejora de sus condiciones laborales.

Frente a la "actitud prepotente" de la ministra de Sanidad, Mónica García, "en Andalucía, protegemos a los médicos". El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha informado este lunes en un comunicado publicado en su página web y titulado 'No habrá huelga el 13 de noviembre' de la desconvocatoria de este paro de 24 horas al constatar "avances" en la implantación de las mejoras laborales acordadas con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, el pasado 29 de julio.

"Aunque la propuesta de la Administración no satisface por completo nuestras expectativas, contiene mejoras cuya importancia no podemos ignorar, tales como la voluntariedad de la continuidad asistencial no vinculada a la guardia en Atención Hospitalaria o la equiparación de la paga extra de los médicos de Atención Primaria con los de Atención Hospitalaria, entre otras", reza el comunicado.

El sindicato asegura que ha adoptado esta decisión tras consultar la opinión de los afiliados a través de "sondeos", que, según afirma, "refrenda nuestra voluntad de apostar por el diálogo como vía para resolver el conflicto médico con la Administración, tanto a nivel nacional como autonómico". No obstante, la central sindical advierte de que esta desconvocatoria "no implica en absoluto la renuncia a ninguno de los objetivos, por los que seguiremos luchando tanto a nivel nacional como autonómico".