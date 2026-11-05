Sanz destaca un presupuesto de 312 millones para la Agencia de Emergencias en 2027, "un 17 por ciento más" que este año

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, este jueves en el Parlamento - JOAQUÍN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado este jueves que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) cuenta en el proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2027 con una dotación de 312,2 millones, lo que supone casi un 17 por ciento más que en el presente año.

"En concreto, supone casi 45 millones de euros adicionales para seguir reforzando la gestión de las emergencias", según ha señalado Sanz durante su comparecencia en comisión del Parlamento para informar sobre el presupuesto de su consejería.

Antonio Sanz ha explicado que los episodios meteorológicos extremos y los incendios de mayor complejidad "nos obligan a preparar respuestas cada vez más exigentes" y, por tanto, este presupuesto "permite seguir avanzando en la especialización de los profesionales, la dotación de medios y la coordinación sobre el terreno".

Durante su comparecencia, el vicepresidente primero ha recordado que las cuentas para el ejercicio 2027 para toda Andalucía suma 54.716 millones de euros, un 6% más que en 2026. "Un presupuesto que destina dos de cada tres euros a políticas sociales: más de 17.000 millones a sanidad; cerca de 12.000 millones a educación y más de 3.300 millones a dependencia", ha apuntado.

El presupuesto consolidado de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias alcanza los 17.948,4 millones de euros, 1.165,9 millones más que en 2026, un incremento del 6,95%. En cuanto a la estructura profesional de la EMA, el presupuesto "refuerza con 11 millones de euros adicionales la partida destinada al personal", según Sanz, quien ha añadido que así se "da cobertura a la nueva estructura de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural, a la integración del personal procedente de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, y a las mejoras vinculadas a la experiencia operativa y al desarrollo profesional".

En materia de emergencias, de esos más de 312 millones de euros de la EMA, más de 84,5 millones de euros se destinan a medios y servicios operativos: medios aéreos, vehículos de Infoca, equipamientos para la extinción, el Grupo de Emergencias de Andalucía y el servicio de Emergencias 112. Además, se invierte en la adecuación y ampliación de las instalaciones desde las que se presta ese servicio.

El presupuesto recoge más de 4,8 millones de euros para infraestructuras de Infoca; 7,6 millones para el mantenimiento preventivo de los cortafuegos y al servicio de extinción en estas infraestructuras durante la época de peligro alto, o 2,8 millones para adquirir un bulldozer, una góndola para el transporte de maquinaria, dos vehículos nodriza y dos autobombas.

Con estas cuentas, según el consejero, "también se refuerza la colaboración" con quienes participan en la respuesta a las emergencias incrementando las partidas destinadas a las agrupaciones locales de Protección Civil, Cruz Roja y los Colegios de Psicólogos.

El área de Interior está dotada en las cuentas de 2027 con más de 30 millones de euros, incrementando la partida destinada a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a Andalucía un 19,5% más que en 2026, alcanzando un presupuesto de 15,56 millones de euros. En Acción Exterior, el presupuesto alcanza los 3,4 millones de euros, un 19% más que en 2026, para dar continuidad a la Estrategia de Acción Exterior y ante la Unión Europea 2025-2030.

Sanz ha señalado que el presupuesto de 2027 correspondiente a la Radio y Televisión de Andalucía da continuidad al "compromiso del Gobierno andaluz con Canal Sur, con su función de servicio público y con su contribución al desarrollo del sector audiovisual en Andalucía". Así, según ha apuntado, las transferencias ordinarias de explotación "alcanzan los 167,7 millones de euros, frente a los 163,2 millones" del presupuesto de este año.

Ha agregado que se "respalda también a sus profesionales con una previsión de gasto de personal que pasa de 87,46 a 91,74 millones de euros, para atender las actualizaciones retributivas, la antigüedad y las incorporaciones correspondientes a las tasas de reposición aprobadas", mientras que se "da continuidad a la renovación tecnológica y la transformación digital de Canal Sur".

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PSOE-A Mario Jiménez ha manifestado que el Presupuesto de 2027 "perpetúa y da continuidad a un modelo de emergencia que es un completo fracaso, y que se cifra como indicador fundamental en las más de 50.000 hectáreas que han salido ardiendo este verano en Andalucía" por "incapacidad y un modelo de emergencia que en materia forestal no ha funcionado".

"Usted es el responsable directo de esa gestión, 50.000 hectáreas y 15 fallecidos en Andalucía", ha dicho al consejero.

Ha señalado que en el Infoca "faltan al menos 200 nuevos efectivos a tiempo completo", y ha preguntado al consejero si se van a incorporar en los presupuestos "recursos para que el ES-Alert funcione en todas las provincias de Andalucía".

Jiménez ha criticado un presupuesto de "400 millones de euros" para publicidad institucional y que, en 2027 se vayan a destinar "200 millones de euros más" a la RTVA en transferencia de la Junta respecto a 2026.

El diputado de Vox Benito Morillo ha señalado que el presupuesto tiene que consolidar una política de prevención y de respuesta rápida, y la administración tiene que demostrar realmente para qué sirve y en qué se invierte "el dinero de los españoles cuando las cosas no van bien, cuando llegan los desastres, los incendios, las inundaciones o los accidentes". Ha valorado una Agencia Andaluza de Emergencias que "ha supuesto avanzar hacia un sistema de gestión común y bajo un solo mando".

"No debemos caer en el error de medir este presupuesto por su tamaño, sino que debemos de medirlo por lo que consiga cambiar", ha recalcado.

El diputado de Adelante Andalucía Javier Montes ha denunciado que se "mantiene la plantilla" del Infoca con respecto a este año 2026 y, en el presupuesto, "no viene ninguna partida destinada a garantizar que los profesionales que tienen un contrato fijo discontinuo pasen a ser de 12 meses", mientras que "sí hay más dinero para los toros, ya que se incrementa en un 10 por ciento el gasto en las subvenciones para tauromaquia".

El diputado del PP-A Manuel Bonilla ha rechazado las críticas del PSOE-A a los Presupuestos de 2027: ¿Con qué legitimidad vienen ustedes aquí a hacer críticas a un presupuesto que puede subir más o menos y que puede destinar más o menos partidas a determinados gastos, cuando el Gobierno central, desde el año 2023 no ha presentado un presupuesto?". Ha planteado cuántos millones "han dejado de percibir los andaluces" por la falta de PGE.

En su turno de réplica a los grupos de la oposición, Antonio Sanz ha garantizado que se está cumpliendo con los doce meses de contratación de los trabajadores del Infoca y que sólo mantienen un "contrato fijo discontinuo, porque han manifestado voluntariamente su preferencia por conservar esta modalidad, el 8,4 por ciento".

Ha trasladado al diputado del PSOE-A que el sistema ES-Alert es "estatal y su difusión es estatal", de manera que no trate de "echar las culpas" a la Junta sobre los posibles fallos en el mismo.

Ha garantizado que, aunque no aparezca en el Presupuesto de 2027, se va a crear la comisión interdepartamental para la mitigación del riesgo de incendios forestales.