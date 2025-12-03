Sanz garantiza que el transporte de pacientes críticos en Andalucía es seguro: "Lo ocurrido en Granada fue puntual"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el Pleno del Parlamento de Andalucía del 3 de diciembre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha garantizado este miércoles en el Parlamento de Andalucía que el modelo andaluz de transporte de pacientes críticos es "seguro" y que lo sucedido recientemente en la provincia de Granada ha sido "un episodio puntual y excepcional".

Las declaraciones de Sanz se producen después de que UGT criticara hace unos días el "trasvase" de pacientes críticos de una ambulancia a otra en un área de servicio o en el Puerto de La Mora en su traslado entre hospitales desde el norte de la provincia a la capital granadina.

El asunto ha llegado este miércoles al pleno del Parlamento a través de una pregunta del grupo socialista, cuya diputada Olga Manzano ha censurado que "desde hace dos meses" el traslado a Granada de estos pacientes intubados y monitorizados no sea "ni directo ni seguro" al hacerse en "un puerto de montaña o incluso en una gasolinera".

"Allí se cambia al paciente de una ambulancia a otra, se le mueve de una camilla a otra, se le cambia el respirador, se reconectan las vías y la medicación, y todo ello llueva, nieve o incluso truene (...) en una maniobra que dura no menos de veinte minutos, un tiempo que es decisivo para este paciente", ha advertido Manzano, quien ha atribuido la situación a los "recortes" en sanidad.

El consejero ha incidido en que el modelo andaluz de transporte de pacientes críticos es "seguro", "totalmente especializado y plenamente garantista" y lo ocurrido en Granada es un "episodio puntual y excepcional".

Ha expresado que las "singulares" características de esta provincia, con las distancias que hay entre hospitales y la climatología --"que a veces limita el uso del helicóptero sanitario, especialmente en horario nocturno"-- condiciona la planificación de los recursos.

No obstante, los traslados de los pacientes críticos "se realizan habitualmente de manera completa y sin ningún tipo de transferencia intermedia por los equipos del 061". De modo que los casos antes referidos se produjeron por "la indisponibilidad temporal del equipo de urgencia del área nordeste, que venía asumiendo parte de los traslados cuando el 061 no disponía de recursos inmediatos".

Así, y para evitar dejar sin cobertura de transporte de urgencia la atención primaria de la zona, "se coordinó un punto intermedio para transferencia del paciente con el 061 que procedía de Granada", pero en todo caso es un "episodio puntual".

Ha informado el consejero de que en el Hospital de Baza ya está operativa una ambulancia adicional con un técnico de emergencia sanitaria y se encuentra en constitución un equipo médico localizado para atender traslados cuando el 061 no puede asumirlos de forma inmediata.

Ha incidido así en que Granada cuenta con un helicóptero sanitario con base en Baza; unidades terrestres de transporte secundario y los equipos de transporte de urgencia de atención primaria como recurso complementario para atender a los pacientes.