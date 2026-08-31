Sanz prioriza el "apoyo a Ceuta", ve con "normalidad" la reunión que pide Vox y no aprecia un "conflicto" sobre menores

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en declaraciones a los medios en Almonte (Huelva). (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha garantizado este lunes que en el marco de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno suscrito entre el PP-A y Vox para esta legislatura se dará a Vox con "normalidad" la información que requiera en relación a cuestiones de política migratoria, y ha negado que exista un "conflicto real" actualmente sobre los menores migrantes después de que la Junta de Andalucía haya apoyado la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros planteada por el Gobierno central para la atención de la infancia migrante en Ceuta.

Antonio Sanz se ha pronunciado así en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, después de que el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), anunciara este domingo que Vox ha pedido que en los próximos días se reúna la referida comisión de seguimiento del pacto de gobierno para "profundizar en cómo se van a gestionar los asuntos migratorios dentro del Gobierno de coalición" que preside Juanma Moreno.

"Así evitaremos que vuelvan a producirse situaciones" como la vivida al hilo de la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros aprobada esta semana, con el voto a favor de Andalucía, en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que reúne a Gobierno central y comunidades autónomas.

La Junta de Andalucía apoyó dicha ayuda pese a que Vox es contrario a la misma, según ha reconocido Manuel Gavira, que el pasado viernes señaló que el Gobierno andaluz se habría opuesto a dicho crédito extraordinario de 25 millones de euros si la competencia al respecto de esta cuestión la tuviera Vox en el Ejecutivo andaluz.

Este lunes, y al hilo de dicha reunión solicitada por Vox, Antonio Sanz ha defendido que los socios de gobierno mantienen "diariamente conversaciones" y una "relación de contacto permanente", por lo que ha garantizado que se celebrará dicho encuentro de la comisión de seguimiento del pacto.

En todo caso, ha subrayado que "lo que se ha aprobado" en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia es "una ayuda a Ceuta por parte del Gobierno de España, donde la comunidad autónoma de Andalucía no interviene", si bien la Junta sí ha visto "favorable que se ayude a Ceuta".

En esa línea, ha aseverado que "Andalucía siempre va a estar con Ceuta hasta que recupere la normalidad y su dinamismo", trasladando su "máxima solidaridad y apoyando en todo momento" a dicha ciudad autónoma "ante circunstancias muy graves e inaceptables".

Dicho esto, Sanz ha comentado que "todo lo que quiera verse en esa comisión de seguimiento" se verá "con absoluta normalidad", así como ha señalado que quien "primero" tiene que "resolver" el tema de los menores inmigrantes llegados a Ceuta es "el Gobierno de España", que "se comprometió a devolverlos a todos y no lo está haciendo", según ha apostillado.

"Por tanto, antes de derivarnos la responsabilidad a las comunidades autónomas, tiene que asumir su responsabilidad el Gobierno de España", ha proseguido Antonio Sanz, quien también ha aseverado que "no hay un conflicto real".

Tras prometer que "la información que se nos requiera por parte de los socios de gobierno, en este caso por parte de Vox", se aportará, el vicepresidente primero de la Junta ha sentenciado que "la solidaridad y el apoyo a la ciudad de Ceuta está por encima", pero "en este caso nosotros vamos a seguir derivando la responsabilidad y la respuesta necesaria al Gobierno de España", desde la premisa de que "todavía el tema de los menores inmigrantes no se ha abordado; por lo tanto, no hay conflicto".

CRÍTICAS AL GOBIERNO POR NO ESTAR "A LA ALTURA"

El vicepresidente primero de la Junta también ha subrayado que el de Ceuta es un "pueblo hermano" de Andalucía, y ha defendido que "apoyar a Ceuta es defender a España", por lo que "ningún español, ningún andaluz, puede dar hoy la espalda a Ceuta" ante la situación que vive la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes a finales del pasado mes de julio.

Antonio Sanz ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no ha estado a la altura" de esta crisis, y "ha faltado anticipación, reacción, verdad, previsión y sensibilidad" en su modo de actuar ante lo que "estaba claro desde el minuto cero que era una cuestión de seguridad nacional", según ha remarcado el consejero.

En esa línea, ha denunciado que por parte del Gobierno "han sobrado mentiras" y "se sigue mintiendo" en relación a este asunto, y "lo más doloroso es ver que no hay voluntad de arreglarlo, porque no hay plan", porque "el Gobierno sigue sin plan un mes después" de que se produjera dicha entrada masiva de inmigrantes, y "no hay voluntad", sino una "dejación de funciones muy grave" por parte del Ejecutivo.

Frente a ello, Sanz ha destacado el "compromiso" con Ceuta que desde Andalucía "ha liderado" el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien este mismo mes ha viajado a Ceuta, y que ha prometido que se van a desarrollar desde el Gobierno andaluz "programas de colaboración" en ayuda de la ciudad autónoma.

El vicepresidente de la Junta también ha sostenido que Ceuta y Melilla estarían "mejor defendidas si tuviéramos un Gobierno de España a la altura de las circunstancias", algo que, según ha incidido en opinar, no ha sucedido con el de Pedro Sánchez.

Frente a ello, Sanz ha defendido que el Ejecutivo ceutí presidido por Juan Vivas (PP) sí ha estado "muy a la altura" de las circunstancias, y ha dado "ejemplo de responsabilidad y de moderación", por lo que en este caso no se ha producido "un fallo" por parte de la "estructura local" de la ciudad autónoma, sino "un fallo de Estado" de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez, según ha sentenciado.