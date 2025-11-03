Sanz reivindica el aumento de "plantilla estructural" del SAS frente a "acusaciones falsas" de "recorte de personal"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante el acto de toma de posesión de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Cádiz. A 31 de octubre de 2025, en Cádiz (Foto de archivo). - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha reivindicado este lunes que la "plantilla estructural" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "ha crecido este año un 3,4%", frente a "acusaciones falsas" de "recortes de personal" que "en ningún caso" se han dado.

Así lo ha señalado el consejero en declaraciones a Europa Press "ante la estrategia de acoso y derribo mediante acusaciones falsas" que, según ha criticado, está lanzando "el PSOE contra el SAS", según ha agregado.

"El Gobierno andaluz se ve en la obligación de aclarar que el contrato programa del Servicio Andaluz de Salud para 2025 ha experimentado un incremento global del 0,8% respecto al del ejercicio anterior", ha manifestado el consejero en este contexto.

Antonio Sanz ha indicado que los hospitales andaluces, a fecha del recién concluido mes de octubre, "han superado en un 0,6% el gasto al mismo mes del año anterior", con 2.064 millones "frente a los 2.077 de 2025", y ha aseverado que "en ningún caso hay recortes de personal como se está difundiendo".

"No hay reducciones en plantillas ni en la asistencia", ha remachado para agregar que "la prioridad de la Consejería y del SAS es mantener y reforzar la dotación de profesionales en los hospitales y en la Atención Primaria, como demuestran los incrementos sostenidos de personal en los últimos años".

Un ejemplo de ello, según ha abundado Sanz, es que la platilla del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla "ha crecido un 0,5% de 2024 a 2025, y el del Regional" de Málaga, "un 1,4%".

En esa línea, el consejero ha defendido que el "compromiso" del Gobierno de Juanma Moreno "sigue siendo el mismo", que pasa por "más profesionales y más recursos para la sanidad pública andaluza, y además apostando por la estabilidad".

"Muestra de ello es que recientemente hemos aprobado la oferta de empleo de 2025, con 10.289 plazas, que se suma a las convocatorias anteriores de 2022, 2023 y 2024, lo que permitirá seguir avanzando en el compromiso con la estabilidad laboral", ha reivindicado el titular andaluz de Sanidad, que ha puesto de relieve además que "antes de que acabe la actual legislatura tenemos el objetivo claro de que el 96% de la plantilla del SAS esté estabilizada", abarcando a "123.000 del total de 128.000 trabajadores".

Tras destacar también que "desde 2019 se han resuelto procesos de acceso a 58.701 plazas fijas, a las que se añaden las 21.953 en proceso de resolución y ahora estas 10.289 de la nueva oferta", Antonio Sanz ha concluido proclamando que "el Gobierno de Juanma Moreno sigue avanzando con paso firme en su compromiso de fortalecer el empleo público sanitario, garantizando seguridad laboral, mejores condiciones profesionales y una atención sanitaria de calidad para todos los andaluces".