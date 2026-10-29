Sanz valora la capacidad de "diálogo" de la exministra Fátima Báñez: "Era una aliada en mi vida"

Archivo - Imagen de archivo de un acto del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Antonio Sanz (segundo por la derecha), con Fátima Báñez y el presidente de la CEA, Javier González de Lara. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha valorado la capacidad de "diálogo" de la exministra Fátima Báñez una vez que se ha confirmado que es una de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, según ha confirmado este jueves en redes sociales el presidente de CEIM y vicepresidente de la CEOE, Miguel Garrido.

"Era una aliada en mi vida", ha señalado en declaraciones a Canal Sur televisión recogidas por Europa Press. En otra entrevista en laSexta, Antonio Sanz ha destacado que era "una de mis mejores amigas, compañera, aliada en todo...". "Fátima es de esas personas que hacen la palabra ministra con mayúsculas y ministra es servir a tu país, es dialogar con la gente, es ser querida, es resolver los problemas, es siempre tender la mano; es uno de los mejores ejemplos de la política, una de las personas más ejemplares y por tanto es una pérdida política y es desde luego una pérdida humana", ha recordado el vicepresidente primero.

La exministra, de 59 años, ocupaba uno de los asientos del Iryo que fue embestido este miércoles por un tren AVE de Renfe. Los dos trenes, que habían salido de Madrid, se dirigían a Sevilla, donde Báñez iba a participar en un acto empresarial de la patronal andaluza. Tanto la patronal CEOE como el PP esperaban noticias de la exministra desde que se produjo el accidente, perdiendo la esperanza a medida que pasaban las horas.

Báñez era presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo. Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente critica por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación.

La exministra dejó la política en marzo de 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde era consejera independiente en Rovi y consejera externa de Iberdrola Energía Internacional. Antes de eso, Báñez fue consejera independiente en Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, a la que dio el salto tras haber sido consejera de la filial de la energética en México.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, antes de ser ministra de Empleo ocupó brevemente, en funciones, el cargo de ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde agosto hasta noviembre de 2016. Fue diputada por Huelva en el Congreso (2000-2019), donde ejerció importantes responsabilidades en el área económica del Grupo Parlamentario Popular y fue presidenta de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja (2018-2019).

Con anterioridad, desde noviembre de 1997 a junio 2000, fue miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía. Comenzó su vida profesional en la empresa privada como responsable de Estrategia y Desarrollo Corporativo del grupo de empresas familiar (1993-1997), volviendo en noviembre de 2019 a la actividad privada como consultora y asesora empresarial.