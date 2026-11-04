Sanz ve que la dimisión de Puente "llega tarde" y pide la salida de Sánchez: "Solo miran por sus intereses electorales"

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha considerado que la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes "llega tarde" y ha defendido que quien debe abandonar el cargo es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a todo su equipo, a quienes ha acusado de preocuparse únicamente por sus "intereses electorales".

Así lo ha manifestado en un mensaje publicado en la red social 'X', consultado por Europa Press, después de que Puente anunciara este martes, al término de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, su decisión de dejar el Ministerio y renunciar a concurrir en las listas del PSOE en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La dimisión se produce seis días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 víctimas mortales, y nueve meses después del siniestro de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 viajeros.

En su mensaje, Sanz ha insistido en que la renuncia de Puente llega tarde y ha reclamado responsabilidades al conjunto del Ejecutivo: "Tras destrozar servicios públicos como el transporte ferroviario, el que debe dimitir es Pedro Sánchez y todo su equipo, que solo se preocupan por sus intereses electorales".