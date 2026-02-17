Satse pide al SAS que exima a las sanitarias en periodo de lactancia de hacer guardias sin perder dinero

Archivo - Imagen de archivo de lactancia materna. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse en Andalucía ha instado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a aplicar de manera "inmediata y homogénea" en todos sus centros la reciente Sentencia del Tribunal Supremo que reconoce a las sanitarias en lactancia su derecho a no realizar guardias durante los doce primeros meses del bebé sin perder retribuciones.

En concreto, el fallo del Supremo al que alude Satse en una nota reconoce el derecho de las profesionales en periodo de lactancia natural a ser dispensadas de la realización de guardias de atención continuada durante los doce primeros meses de vida del hijo sin que ello suponga merma económica alguna en sus retribuciones.

El Alto Tribunal fundamenta esta decisión en la inexistencia de una evaluación específica de riesgos laborales que analice el impacto de las jornadas prolongadas, la nocturnidad y la fatiga sobre la lactancia, así como en la constatación de que dichas condiciones pueden afectar negativamente tanto a la salud de la madre como a la del bebé.

Así, según detalla el Sindicato de Enfermería, la sentencia del Supremo establece que debe mantenerse la percepción del complemento de atención continuada conforme al promedio del año anterior al nacimiento, garantizando así la plena protección del derecho de lactancia. En esta línea, el Tribunal Supremo considera que la no adopción de estas medidas supondría un trato desfavorable vinculado a la lactancia natural, constitutivo de una discriminación directa por razón de sexo, contraria a la Constitución Española, a la normativa sobre igualdad efectiva entre mujeres y hombres, a la legislación en materia de igualdad de trato y no discriminación y a la normativa europea de protección de la maternidad y la lactancia

Ante esta situación, aunque el fallo no se refiere a Andalucía, desde la organización sindical estiman que es de aplicación para cualquier servicio sanitario, motivo por el que han demandado al SAS adapte de inmediato su organización laboral y sus criterios retributivos para garantizar a todas las profesionales el ejercicio real y efectivo de este derecho, evitando cualquier disparidad entre centros o unidades y protegiendo la igualdad de trato dentro del sistema sanitario público.

Con el objetivo de asegurar que ninguna profesional quede desprotegida, el Sindicato de Enfermería ha elaborado un modelo de reclamación para que todas las trabajadoras afectadas puedan solicitar formalmente la exención de guardias y el mantenimiento íntegro del complemento de atención continuada en aplicación del criterio del Supremo.