Satse pide voluntad política y mejores condiciones para "quienes cuidan de la salud" en su "carta a los Reyes Magos"

Archivo - Enfermera en imagen de archivo - SATSE - Archivo

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía ha dirigido simbólicamente su "tradicional carta a los Reyes Magos" para pedir que sus reivindicaciones lleguen, "de una vez por todas", al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y al consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

Satse ha incidido que los enfermeros, especialistas y fisioterapeutas andaluces sostienen cada día la Sanidad Pública en condiciones de sobrecarga, precariedad y falta de reconocimiento, según ha informado el colectivo sanitario en una nota de prensa.

Por ello, ha pedido que "el mejor regalo para el nuevo consejero sea voluntad política para cumplir los acuerdos ya firmados y garantizar condiciones laborales dignas y respeto profesional".

El Sindicato de Enfermería ha criticado en este sentido que el Pacto por la Mejora de la Atención Primaria y del modelo de Carrera Profesional del personal del SAS, firmado el 22 de mayo de 2023, sigue sin aplicarse en su totalidad, como ha trasladado personalmente al propio Antonio Sanz.

Igualmente, la organización ha enmarcado el acuerdo sobre continuidad de cuidados enfermeros, firmado el 23 de septiembre del mismo año, un acuerdo "cuyo incumplimiento obliga a los profesionales a regalar tiempo en cada cambio de turno, pese a que este espacio es esencial para la seguridad del paciente y la calidad asistencial".

Así, trece comunidades autónomas reconocen este tiempo como trabajo efectivo, mientras Andalucía continúa sin hacerlo. Además, el sindicato ha reiterado la necesidad de poner fin a la precariedad laboral y avanzar hacia la estabilidad en el empleo, incrementar de manera real las plantillas en el SAS y en el ámbito sociosanitario, garantizar la cobertura total de bajas y permisos, y aplicar medidas efectivas de conciliación con contratos estables.

También ha reclamado el desarrollo real de las especialidades de enfermería, la implantación de la figura de la enfermera escolar, igualdad en el acceso a puestos de responsabilidad, la exención voluntaria de turnos nocturnos para mayores de 55 años, la homogeneización del modelo de atención urgente y la integración del complemento de productividad en la masa salarial.

Por otro lado, Satse también "ha pedido a los Reyes que intercedan ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, para que se alcance un consenso en la negociación del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, cuya reforma es clave para garantizar el futuro de la profesión y la calidad asistencial".

En la misma, la organización sindical ha pedido incluir reivindicaciones históricas de enfermeras y fisioterapeutas, entre ellas, la posibilidad de acceder a jubilaciones parcial y anticipada, así como el reconocimiento retributivo que debe acompañar al nuevo modelo de clasificación profesional acordado, incluyendo la integración en el Grupo A.

Satse ha concluido su carta deseando que el próximo año no sea necesario repetir este mensaje y que muchas de estas reivindicaciones se conviertan en realidad. "Cuidar la salud de la ciudadanía pasa, necesariamente, por cuidar a quienes la protegen cada día", ha recalcado el sindicato.