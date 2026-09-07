Satse-A reclama seguir "reforzando" la Fisioterapia en el SAS y pide un estudio "detallado" de las ratios

Sesión de fisioterapia en la sanidad pública andaluza. - SATSE

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse en Andalucía, con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia, ha destacado la labor que desarrollan estos profesionales en la sanidad pública andaluza a la vez que ha reclamado a la Administración sanitaria que continúe "reforzando" los recursos destinados a esta categoría para dar respuesta a las "crecientes necesidades asistenciales de la población".

En una nota de prensa, Satse ha recordado que los fisioterapeutas desempeñan una función esencial en la prevención de enfermedades, la recuperación funcional de los pacientes y la mejora de su autonomía y calidad de vida, interviniendo en múltiples ámbitos asistenciales y contribuyendo de forma decisiva al abordaje de la cronicidad y la dependencia.

El sindicato reconoce los "avances logrados" en los últimos años, reflejados en el crecimiento del 24,1% de la plantilla de fisioterapeutas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que ha pasado de una media anual de 1.151 profesionales en 2021 a 1.428 en 2025. Un incremento que, a juicio de Satse, responde en parte a las reivindicaciones que viene defendiendo de forma continuada para reforzar una categoría esencial para el sistema sanitario público.

En este sentido, subraya que "resulta imprescindible" elaborar un estudio "detallado" de ratios para seguir incrementando el número de fisioterapeutas tanto en hospitales como en centros de Atención Primaria, mejorando la accesibilidad de la ciudadanía a unos cuidados cada vez más necesarios dentro del sistema sanitario público para dar respuesta a las necesidades asistenciales de una población cada vez más envejecida y con mayor prevalencia de patologías crónicas.

Junto al incremento de las plantillas, el Sindicato de Enfermería considera "especialmente necesario" continuar reforzando la presencia de fisioterapeutas en Atención Primaria para acercar estos cuidados a la ciudadanía y desarrollar estrategias de prevención, promoción de la salud y atención temprana.

Además, reclama culminar la implantación en Andalucía de la derivación directa desde Medicina de Familia a Fisioterapia en Atención Primaria, garantizando que esta medida se aplique de forma homogénea en todos los distritos sanitarios andaluces y cuente con los recursos necesarios para ofrecer una respuesta eficaz a los pacientes.

Junto a ello, vuelve a pedir al SAS la creación de un cargo intermedio de coordinación de Fisioterapia, una figura específica que permita dirigir, supervisar y organizar la actividad de estos profesionales. Satse considera que el crecimiento experimentado por la profesión, la complejidad de su actividad asistencial y el incremento de profesionales en la sanidad pública andaluza justifican la creación de puestos de coordinación propios que contribuyan a mejorar la organización de los servicios, optimizar los recursos disponibles y reforzar la calidad de la atención prestada a los pacientes.

Asimismo, la organización sindical apuesta por establecer dentro del sistema sanitario público andaluz la figura del fisioterapeuta clínico-investigador, una demanda compartida con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía. Para SATSE, esta figura permitiría fortalecer la investigación, fomentar una práctica clínica basada en la evidencia y favorecer la incorporación de la innovación al ámbito asistencial.