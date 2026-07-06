Satse señala "falta de diligencia" del Hospital de Jaén para corregir la "sobrecarga" de trabajo de las matronas

Archivo - Instalaciones del Hospital de Jaén con el Materno-Infantil en primer término. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse ha criticado la "falta de diligencia" de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Jaén para corregir la "sobrecarga" de trabajo que sufren las matronas.

Así lo ha indicado este lunes en una nota la citada entidad, desde la que se ha añadido que la Inspección de Trabajo ha confirmado que las medidas adoptadas para reducir "el riesgo psicosocial identificado y evaluado como riesgo muy elevado, derivado de la carga de trabajo que sufren las matronas" son "insuficientes".

En este sentido, ha señalado que lleva años denunciando la falta de matronas en el centro y alertando de las consecuencias "tanto para las profesionales como para la calidad y seguridad de la atención a las mujeres de la provincia".

"El propio hospital reconoce que la actual organización del servicio requiere una reestructuración para garantizar una adecuada coordinación asistencial", ha afirmado. Sin embargo, Satse ha defendido que esa reorganización no será efectiva mientras no se incremente la plantilla de matronas, creando "nuevos puestos estructurales y estables", y no con "refuerzos puntuales o temporales".

Al hilo, ha explicado que tras una reunión a principio de año con la delegada territorial de Sanidad, Elena González, y la directora gerente del Hospital de Jaén, María Belén Martínez, "se comprometieron a reforzar el servicio con dos matronas". No obstante, "el compromiso solo se cumplió con una sola profesional y durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo".

Con respecto al informe de la Inspección de Trabajo, ha explicado que recoge que "la actual dotación de matronas no garantiza que cada mujer en parto pueda ser atendida de forma exclusiva por una profesional, lo que obliga en ocasiones, a que una misma matrona tenga que atender dos partos simultáneamente".

Igualmente, ha apuntado que la reorganización de turnos aplicada por el centro sanitario "no supone una solución efectiva y real", ya que se limita a redistribuir a las matronas entre distintas unidades sin aumentar la plantilla, lo que puede dejar desatendidos otros servicios.

"La propia Inspección señala que el hospital no ha concretado los recursos humanos necesarios para corregir la situación, ni ha definido un incremento real de la plantilla, concluyendo que persisten incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales", ha precisado el sindicato.

Finalmente, ha detallado que la Inspección de Trabajo concedió un plazo de un mes para corregir las deficiencias detectadas, pero, transcurrido ese tiempo, "la situación continúa prácticamente igual". Por ello, Satse ha afeado "la falta de diligencia" de la dirección gerencia y no descarta emprender "acciones legales para garantizar la seguridad de las profesionales y la calidad asistencial de las pacientes".

DEFICIENTE CLIMATIZACIÓN EN PEDIATRÍA

Sobre el Hospital de Jaén también se ha pronunciado este lunes el Sindicato Médico de Jaén para denunciar, en este caso, la situación que se vive, "desde hace más de una semana, en cinco consultas de Pediatría". En estos espacios, situados en el semisótano del Hospital Materno-Infantil, se están "soportando temperaturas inadecuadas" por la "deficiente" climatización, según ha precisado en una nota.

"El sistema central de climatización no aporta el caudal de aire necesario para mantener unas condiciones térmicas mínimamente aceptables, sin que hasta el momento se haya ofrecido una solución eficaz y definitiva al problema", ha indicado.

En su opinión, la situación "reviste una especial gravedad" al tratarse de consultas de Pediatría por las que pasan a diario pacientes especialmente vulnerables, desde recién nacidos y lactantes hasta niños y adolescentes de hasta 14 años.

"Consideramos inadmisible que en pleno periodo estival, en estado de alerta por ola de calor y en una provincia como Jaén, caracterizada por las altas temperaturas, se mantenga durante días una situación de estas características en un centro sanitario público de referencia", ha subrayado el Sindicato Médico.

Esta situación afecta también a los profesionales, "comprometiendo las condiciones de seguridad y salud laboral que deben estar garantizadas por la normativa vigente". Por ello, ha exigido "la adopción urgente de las medidas necesarias para solucionar definitivamente esta incidencia, así como la implantación inmediata de medidas provisionales eficaces mientras se ejecuta la reparación o adecuación del sistema de climatización".